Aprilia Tuono 457: la nuova era della naked sportiva di Noale

L’attesa è finita. Aprilia Tuono 457 arriva sul mercato portando con sé l’eredità sportiva della casa di Noale in una formula rinnovata, dinamica e pensata per i motociclisti alla ricerca di adrenalina pura su strada e pista. Questa nuova naked di media cilindrata si posiziona nel segmento delle moto sportive di riferimento, offrendo prestazioni eccellenti e un’estetica che richiama l’inconfondibile DNA racing di Aprilia.

Il cuore pulsante della Tuono 457 è un motore bicilindrico parallelo da 457 cc che raggiunge la potenza massima di 35 kW (47,6 CV) a 9.400 giri/minuto, il massimo possibile per una moto guidabile con patente A2, e una coppia di 43,5 Nm a 6.700 giri/minuto, l’82% della quale è già disponibile a 3.000 giri/minuto. Performance da record per un bicilindrico frontemarcia di questa cilindrata.

Il propulsore, progettato per offrire un’erogazione fluida e grintosa, si abbina a una ciclistica avanzata che garantisce precisione e reattività in ogni condizione di guida. Il telaio in alluminio, caratteristico delle moto Aprilia, assicura leggerezza e stabilità, mentre le sospensioni di alta qualità migliorano il comfort e la tenuta di strada.

Dal punto di vista estetico, la Aprilia Tuono 457 sfoggia linee aggressive e un design aerodinamico ispirato alle sorelle maggiori della gamma Tuono. Il faro anteriore full LED con DRL accentua l’anima sportiva della moto, mentre la posizione di guida rialzata e il manubrio largo garantiscono un controllo ottimale anche nelle curve più impegnative.

La tecnologia gioca un ruolo chiave in questa nuova naked. Aprilia ha dotato la Tuono 457 di un pacchetto elettronico all’avanguardia, che include il controllo di trazione, il sistema ABS cornering e diverse mappe motore per adattarsi a ogni stile di guida. Il display TFT a colori offre una visualizzazione chiara di tutte le informazioni essenziali, permettendo al pilota di monitorare i parametri della moto in tempo reale.

Pensata per un pubblico giovane e dinamico, la Tuono 457 si candida a essere la scelta ideale per chi cerca un mezzo versatile, capace di offrire emozioni sia nel traffico urbano che tra le curve di un passo di montagna. Con un rapporto peso-potenza ottimale e una dotazione tecnica di alto livello, questa naked segna un nuovo capitolo nella storia delle medie cilindrate firmate Aprilia.

Disponibile nelle concessionarie a partire dai prossimi mesi, la Aprilia Tuono 457 promette di ridefinire il concetto di divertimento su due ruote, mantenendo fede alla tradizione sportiva di Noale. Per chi ama la guida sportiva senza compromessi, questa nuova naked rappresenta un’opportunità imperdibile.