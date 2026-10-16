Arizona Sunshine arriva il 21 gennaio 2027: zombie, umorismo e amicizia su PC e console

Arizona Sunshine debutta il 21 gennaio 2027 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2. Sconto preordine, edizione Deluxe e coop online.

L'attesissimo Arizona Sunshine arriva il 21 gennaio 2027 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, portando nuove avventure tra zombie, ironia e legami indissolubili.

Vertigo Games ha svelato la data di uscita e aperto i preordini, offrendo uno sconto del 20% su PlayStation 5, Steam ed Epic Games Store per chi acquista prima del lancio. Il prezzo di lancio è di 24,99 euro per la versione standard e 29,99 euro per la Deluxe Edition, che include contenuti extra molto attesi dai fan.

Il nuovo trailer rilasciato mostra un'accoppiata insolita e affascinante: Sunny, il protagonista dal carattere ironico e segnato dalla solitudine nel deserto dell'Arizona, e Buddy, il fedele compagno a quattro zampe. Insieme intraprendono un viaggio attraverso paesaggi desolati e infestati da zombie. Mentre combattono fianco a fianco per sopravvivere all'apocalisse, il trailer offre uno sguardo più da vicino a questa insolita coppia e al legame che li spinge ad andare avanti attraverso la landa desolata infestata dagli zombie.

La Deluxe Edition di Arizona Sunshine offrirà ai giocatori il gioco base e numerosi contenuti bonus: un DLC pack contenente la campagna originale, i DLC Dead Man e The Damned, il Neon Wastelander Pack e il Fred's Fashion Pack. Tutti i preordini includono il Desert Raiders Pack con skin esclusive per Sunny e Buddy, mentre chi sceglie la Deluxe Edition accederà con 48 ore di anticipo al gioco.

Arizona Sunshine ripropone la sua iconica azione in una veste aggiornata e accessibile, stavolta in terza persona. I giocatori potranno affrontare la storia in solitaria, con un amico nella cooperativa online a due giocatori, oppure sullo stesso schermo in modalità locale. Sarà possibile anche controllare Buddy nella modalità multigiocatore, per un'esperienza ancora più ricca e originale.

I preordini sono già disponibili su Steam, Epic Games Store, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, mentre quelli per Nintendo Switch 2 arriveranno presto. L'apocalisse zombie si avvicina: Sunny e Buddy aspettano i giocatori per un'avventura carica di azione, umorismo e collaborazione.