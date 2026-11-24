Pokémon Pokopia a Milano: treno a tema sulla metro M5, banchina Tre Torri e giornate gratuite alla Samsung AI Home tra fine novembre e dicembre.

Milano si prepara ad accogliere i Pokémon con tre iniziative dedicate a Pokémon Pokopia, il videogioco di simulazione e costruzione disponibile in esclusiva su Nintendo Switch 2. Il primo appuntamento prende il via il 22 novembre sulla linea lilla M5, dove un convoglio della metropolitana sarà rivestito internamente con temi ispirati al gioco.

Il treno è stato pellicolato in ogni sua parte e suddiviso in due anime distinte. Due vagoni riproducono le atmosfere vivaci e i paesaggi più riconoscibili del titolo base, mentre gli altri due conducono i viaggiatori negli abissi marini della prima parte del pass di espansione Fondale Bolleblub. L'iniziativa resterà attiva fino all'8 dicembre.

Dal 26 al 29 novembre l'universo di Pokémon Pokopia sarà visitabile anche presso la Samsung AI Home, in Via Mike Bongiorno 9, a Milano. L'ingresso è gratuito e l'hub tecnologico aprirà le porte ogni giorno dalle 10:00 alle 19:00. Nello spazio interattivo e connesso saranno allestite postazioni di gioco distribuite tra i diversi ambienti, dove il pubblico potrà esplorare da vicino i biomi del titolo su vari dispositivi. Per agevolare l'accesso è consigliata la registrazione gratuita tramite la piattaforma Eventbrite, ma sarà possibile partecipare anche senza prenotazione.

Dal 29 novembre al 19 dicembre la celebrazione si sposta alla banchina della fermata Tre Torri della M5, interamente trasformata con i colori, i personaggi e gli scenari del gioco. Pareti, aree di attesa e scale della stazione saranno decorate a tema, e la fermata rappresenta uno dei principali accessi al quartiere CityLife. Lo spazio offrirà anche l'occasione per scattare fotografie ricordo insieme ai Pokémon preferiti.

Pokémon Pokopia è un'esperienza rilassante incentrata sulla cooperazione e sulla costruzione a blocchi in un mondo arido privo di esseri umani. Il giocatore veste i panni di un Ditto trasformato in Allenatore, chiamato a far rifiorire una terra desolata sfruttando la capacità di copiare. Tra i personaggi inediti spiccano il Professor Tangrowth e la piccola Pallichu. Fino a quattro giocatori possono collaborare, in locale o online, per arredare e popolare un mondo condiviso.

Il gioco può essere arricchito dal Pass di espansione, acquistabile su Nintendo eShop direttamente dalla console oppure sul Nintendo Store. La prima parte, intitolata Fondale Bolleblub, è uscita il 5 agosto e introduce una città sommersa con nuovi Pokémon, mobili e ricette culinarie. La seconda parte, chiamata Decoriamo, arriverà il 9 dicembre, mentre la terza è prevista all'inizio del 2027. Il pacchetto completo raccoglie ogni sezione già uscita o in programma ed è venduto a parte rispetto al titolo base.