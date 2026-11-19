I fan del GCC Pokémon dovranno segnare in agenda il 6 febbraio 2027, giorno in cui nei negozi autorizzati di tutto il mondo approderà la nuova espansione Megaevoluzione - Colpi Danzanti. Anche i set successivi del gioco di carte continueranno a uscire di sabato, confermando una cadenza ormai consolidata per gli appassionati.

La novità più attesa riguarda il debutto nel gioco di carte dei Pokémon Megaevoluzione Z, finora visti soltanto nei contenuti scaricabili Megadimensione del videogioco Leggende Pokémon: Z-A. A guidare la nuova espansione c'è Mega Lucario Z, che si fa largo nella mischia con una determinazione a tutta prova. Accanto a lui gli Allenatori troveranno anche Mega Garchomp Z, Mega Absol Z e Mega Glimmora.

Tra le carte più ricercate spiccano cinque Pokémon-ex Megaevoluzione e quattro Pokémon-ex standard. Il set comprende inoltre undici carte rare illustrazione, diciassette carte ultrarare tra Pokémon, Allenatore ed Energia speciale e sei carte in versione rara illustrazione speciale, che includono Pokémon e carte Aiuto.

La nuova espansione sarà disponibile in buste di espansione, nel set Allenatore Fuoriclasse e in diverse collezioni, sempre presso i rivenditori autorizzati.

Chi desidera giocare in anteprima potrà farlo grazie ai tornei prerelease organizzati nell'ambito del programma Play! Pokémon a partire dal 23 gennaio 2027. Gli appuntamenti si svolgeranno presso i negozi indipendenti che hanno aderito all'iniziativa.

Per chi preferisce il formato digitale, dal 4 febbraio 2027 la nuova espansione sarà giocabile sull'app GCC Pokémon Live, disponibile per iOS, Android, macOS e Windows. Qui gli Allenatori potranno raccogliere e sfidarsi con carte inedite dedicate ai Pokémon-ex Megaevoluzione, ottenendo bonus di gioco al momento dell'accesso. Il digitale anticipa così l'uscita della versione da tavolo.