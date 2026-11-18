In occasione della Giornata Mondiale sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, il 20 novembre prende il via la sesta edizione di Giocattolo Sospeso, l'iniziativa solidale che mira a regalare un Natale di sorrisi ai bambini e alle famiglie più fragili in Italia. Ispirata al celebre rito napoletano del caffè sospeso, l'iniziativa permette a chiunque acquisti un gioco in uno dei punti vendita aderenti di donarne uno in più, lasciandolo a disposizione di chi non può permetterselo.

In cinque anni, sono già stati oltre 124.000 i giocattoli raccolti e distribuiti in tutta Italia, raggiungendo piccoli ospiti di case famiglia, reparti pediatrici e nuclei familiari in difficoltà. Solo nell'ultima edizione, nel 2025, più di 54.000 giocattoli sono stati donati, coprendo tutte le 20 regioni e coinvolgendo 304 città italiane. La rete si avvale del lavoro congiunto di 479 punti di raccolta e 145 enti benefici, garantendo un impatto concreto sul territorio nazionale.

L'iniziativa si inserisce all'interno del più ampio programma Gioco per Sempre, promosso da Assogiocattoli per sostenere il valore educativo e sociale del gioco come diritto fondamentale di ogni bambino, indipendentemente dalle condizioni economiche.

La data scelta per dare il via alla raccolta non è casuale: il 20 novembre, giornata simbolica dedicata ai diritti dell'infanzia, sottolinea l'importanza di offrire a tutti i bambini non solo regali ma anche speranza e momenti di gioia. I volontari e le associazioni partner si occuperanno di ritirare e consegnare i doni raccolti, assicurando che ogni regalo raggiunga il destinatario giusto.

Il gioco non può e non deve essere considerato un privilegio, ma una necessità primaria e un diritto inalienabile di ogni bambino, afferma Genesio Rocca, presidente di Assogiocattoli. È questo lo spirito che da sei anni guida Giocattolo Sospeso. Donare un gioco significa condividere un po' della propria serenità con chi affronta un momento complesso. Vedere come questa iniziativa continui a crescere, unendo famiglie, negozianti, istituzioni e associazioni del terzo settore in tutta Italia, ci riempie di orgoglio. È la prova che la solidarietà concreta sa fare davvero la differenza nella vita delle persone.

Con la nuova edizione alle porte, l'invito è a partecipare e contribuire a trasformare il Natale in un momento di autentica comunità, dove ogni dono diventa un gesto di speranza e inclusione. L'elenco aggiornato dei punti vendita aderenti e le modalità di partecipazione sono disponibili online.