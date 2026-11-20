Il brano "Hai capito o no?" di Ron, uscito nel 1983, approda nel videogioco GTA VI di Rockstar Games, il titolo che attira milioni di fan in ogni parte del globo. La canzone, pubblicata da Sony Music Italy, entra così nel panorama sonoro di una delle produzioni più attese del momento.

Nel gioco il pezzo trova spazio nella programmazione di Kaleidoscope FM, una delle emittenti radiofoniche che il giocatore può ascoltare mentre si muove per le strade virtuali. La stazione propone una selezione di successi internazionali e a dare voce al palinsesto è l'attore britannico Jeremy Irons, Premio Oscar, che nei panni di DJ Dicky anima le trasmissioni.

Il brano fa parte dell'album dal vivo "Tutti cuori viaggianti" di Ron ed è la versione italiana di "I Can't Go for That (No Can Do)", celebre pezzo del duo Daryl Hall & John Oates.

Ron, uno dei cantautori italiani più importanti, ha commentato l'approdo del suo brano nel videogioco ripercorrendo il periodo che ha segnato la sua carriera all'inizio degli anni Ottanta:

"È una canzone che mi riporta a un periodo speciale della mia vita, quello della ricerca, della scoperta e dell'incontro con nuovi artisti e nuove sonorità. Mi fa rivivere tutto il mio grande amore per la musica angloamericana, che si è consolidato durante il mio lungo viaggio negli Stati Uniti in quei primi anni '80. Un viaggio straordinario attraverso l'America, durante il quale ho avuto l'opportunità di conoscere tanti grandi artisti, tra cui proprio Daryl Hall e John Oates. Questa canzone è contenuta nel mio primo album dal vivo, nato da una tournée particolarmente fortunata in cui mi piaceva sperimentare"

Le parole di Ron raccontano un legame profondo con la musica angloamericana, consolidatosi durante il viaggio attraverso gli Stati Uniti. Il percorso che porta dalle radio italiane del 1983 alle strade digitali di Vice City, nel 2026, dimostra come un brano di oltre quarant'anni fa possa ancora parlare a un pubblico giovane e globale.