Arriva la colonna sonora di “Stranger Things” – Stagione 5: un viaggio tra epiche hit e nostalgia

Il 30 gennaio segna un nuovo capitolo musicale per gli appassionati dell’universo di *Stranger Things*. In quella data, sarà disponibile in formato digitale, CD, vinile e musicassetta la nuova compilation “Stranger Things: Soundtrack from the Netflix Series, Season 5”, pubblicata da Legacy Recordings, la divisione catalogo di Sony Music Entertainment.

Il progetto accompagna la quinta e ultima stagione della serie fenomeno di Netflix, ideata dai fratelli Duffer, e si presenta come un omaggio sonoro che attraversa decenni di musica. La colonna sonora riunisce infatti alcuni dei brani più significativi che scandiranno la nuova stagione, in un intreccio di generi e atmosfere che da sempre caratterizza lo spirito nostalgico dello show.

La versione digitale dell’album sarà disponibile in contemporanea con l’uscita, mentre una linea esclusiva di vinili colorati verrà distribuita in edizione limitata attraverso i canali di Amazon, Target, Walmart e Sony Music Store, con varianti che includono il classico nero, il *red smoke* esclusivo di Amazon e il *blue smoke* di Target.

La supervisione e la selezione musicale portano la firma di Nora Felder, già vincitrice di un Emmy e due volte candidata ai Grammy, che cura le musiche di *Stranger Things* sin dalla prima stagione. Felder, insieme ai fratelli Duffer e a Rob Santos, ha ideato e prodotto la raccolta, consolidando una collaborazione che ha reso la serie un punto di riferimento anche nel panorama delle colonne sonore televisive.

La tracklist della stagione 5 include classici immediatamente riconoscibili: “Rockin’ Robin” di Michael Jackson, “I Think We’re Alone Now” di Tiffany, “Heroes” di David Bowie, “Pretty In Pink” dei The Psychedelic Furs, fino a “Sweet Jane” dei Cowboy Junkies e “Fernando” degli ABBA. Una selezione che rispecchia la fusione tra epoche e sonorità, riportando il pubblico nel clima vibrante degli anni Ottanta, ma con incursioni in stili diversi.

Legacy Recordings ha pubblicato le colonne sonore di Stranger Things per ciascuna stagione, contribuendo in modo decisivo al successo musicale di una serie che ha saputo riscrivere le regole del rapporto tra cinema, televisione e hit del passato. La colonna sonora della quarta stagione, spinta dal brano *Running Up That Hill (A Deal with God) di Kate Bush, ha conquistato per mesi le classifiche internazionali e ottenuto una nomination ai Grammy.

Con l’ultima stagione, la saga si prepara a chiudere un capitolo epocale. L’attesissima quinta stagione di Stranger Things vede il ritorno del cast principale – da Winona Ryder a David Harbour, passando per Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo e Sadie Sink – con l’aggiunta di nuovi volti, tra cui Nell Fisher, Jake Connelly, Alex Breaux e Linda Hamilton.

Creata dai fratelli Duffer e prodotta da Upside Down Pictures e 21 Laps Entertainment, la serie ha conquistato oltre 140 milioni di visualizzazioni globali solo con la quarta stagione e più di 70 premi internazionali. Sin dal suo debutto nel 2016, Stranger Things ha saputo combinare nostalgia, cultura pop e suspense, lasciando il segno tanto nella televisione quanto nella musica contemporanea.

La nuova colonna sonora, in uscita il 30 gennaio, promette di diventare un ulteriore tassello di questa straordinaria storia, capace di unire generazioni diverse sotto il segno della musica e dell’immaginario anni Ottanta che continua a incantare milioni di spettatori nel mondo.