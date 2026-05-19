Arrivano in Italia i nuovi SUV cinesi: FAWCAR BESTUNE T77 e JOY EE07 PHEV

Sbarcano sul mercato italiano due nuovi SUV cinesi distribuiti da China Car Company: FAWCAR Bestune T77 1.5T DCT Premium e Bestune Joy EE07 PHEV Luxury. Le due vetture sono state presentate durante l'Automotive Dealer Day di Verona, segnalando un'ulteriore espansione delle proposte cinesi nel settore automobilistico nazionale.



China Car Company, già protagonista nell'importazione di marchi asiatici e membro UNRAE, amplia quindi la propria gamma con una proposta che comprende auto tradizionali, ibride, elettriche e minicar per coprire ogni segmento di mercato. Attraverso questo accordo, l'azienda rafforza il proprio ruolo di realtà emergente e autorevole tra gli operatori auto italiani, offrendo soluzioni di mobilità integrate.



FAWCAR Bestune è un marchio del gruppo FAWCAR, tra i maggiori costruttori cinesi, la cui presenza europea si è affermata anche grazie a collaborazioni con importanti brand automotive.



Il FAWCAR Bestune T77 1.5T DCT Premium è un SUV compatto dal design sportivo e dal prezzo accessibile. Con una lunghezza di 4.505 mm, un motore turbo benzina da 160 CV e cambio automatico doppia frizione a 7 rapporti, vanta interni accoglienti e una dotazione tecnologica completa. Due display digitali dominano la plancia (8 pollici per la strumentazione e 12,3 pollici per il sistema multimediale) e completa la dotazione di sicurezza la presenza dei sistemi ADAS.



Il FAWCAR Bestune Joy EE07 PHEV Luxury entra nel segmento dei plug-in ibridi a 5 posti, dotato di batteria LFP da 30,9 kWh che assicura un'autonomia puramente elettrica di 210 km (fino a 1.555 km in modalità mista). Questo SUV offre una potenza di ricarica rapida di 67 kW e si ricarica in soli 33 minuti. È equipaggiato con un motore elettrico da 228 CV e uno 1.5 turbo da 150 CV, con una ripresa da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi. I consumi dichiarati sono di 13,2 kWh/100 km. Anche in questo caso gli interni spiccano per comfort, spazio e una ricca dotazione di tecnologie avanzate per la sicurezza.



In definitiva, Bestune Joy EE07 PHEV Luxury si presenta come una nuova proposta ibrida plug-in per il mercato italiano: ottimamente equipaggiata e pensata per chi vuole fare un ingresso graduale nel mondo dell'elettrificazione ad un prezzo competitivo.



I nuovi modelli sono disponibili presso la rete China Car Company, che con questa iniziativa punta a diventare un riferimento nel mercato della mobilità, con proposte per ogni esigenza.