China Car Company porta i quadricicli elettrici ASTRAUX AL6/AL7 EV in Italia

China Car Company amplia la propria presenza nel mercato italiano diventando importatore e distributore esclusivo dei quadricicli elettrici ASTRAUX AL6/AL7 EV. La novità è stata presentata all'Automotive Dealer Day di Verona, rafforzando il posizionamento dell'azienda come punto di riferimento per la mobilità urbana sostenibile.



ASTRAUX AL6/AL7 EV si distingue per un design giovane, originale e dinamico, con dimensioni compatte: 2.317 mm di lunghezza, 1.295 mm di larghezza e 1.720 mm di altezza, progettato per trasportare due persone. Perfetto per muoversi nei centri storici e nelle aree urbane soggette a restrizioni, il modello L6e è limitato a 45 km/h e si può guidare già dai 14 anni, mentre il modello L7e consente velocità fino a 80-90 km/h, disponibile dai 16 anni.



Entrambe le versioni si propongono come alternativa sicura ed elegante rispetto ai tradizionali scooter per la mobilità dei più giovani. La batteria ad alta capacità garantisce un'autonomia fino a 180 km con una sola carica e una potenza di 3,3 kW. La guida è resa facile dalla leggerezza del mezzo e dalla strumentazione centrale intuitiva.



Una delle principali innovazioni degli ASTRAUX è il sistema di duplicazione dello schermo dello smartphone in alta definizione, che permette di utilizzare applicazioni essenziali come Google Maps e Spotify direttamente dal cruscotto. Gli interni sono spaziosi, dotati di sedili regolabili e di un tetto panoramico che aumenta la luminosità della cabina. I colori disponibili sono giallo e grigio.



I veicoli ASTRAUX sono omologati secondo il Regolamento UE 168/2013 nelle categorie L6e e L7e, permettendo l'immatricolazione e la circolazione su tutte le strade pubbliche europee in piena conformità alle normative.



La garanzia di 3 anni copre ampiamente i componenti principali del sistema di propulsione elettrica, offrendo tranquillità a chi sceglie questi mezzi innovativi. ASTRAUX punta a offrire la soluzione elettrica a quattro ruote più conveniente sul mercato, con un prezzo paragonabile a quello di uno scooter a due ruote.



Con questa partnership, China Car Company dimostra un impegno concreto verso la trasformazione della mobilità urbana, proponendo prodotti capaci di soddisfare esigenze sia private che professionali, e rafforzando la sua posizione tra i protagonisti del settore dei veicoli elettrici leggeri in Italia. L'arrivo di ASTRAUX AL6/AL7 EV segna una nuova fase per chi cerca praticità, tecnologia e sostenibilità negli spostamenti in città.