Renault Niagara: il nuovo pick-up robusto e tecnologico per l'America Latina

Renault ha svelato ufficialmente il nome del suo nuovo pick-up destinato al mercato dell'America Latina: si chiamerà Renault Niagara. Il veicolo, che rientra nell'ambizioso piano strategico futuREady, rappresenta un passo centrale nell'offensiva prodotto del marchio francese al di fuori dell'Europa. Entro il 2030, Renault prevede il lancio di ben 14 nuovi modelli nei mercati internazionali e il Niagara è uno dei protagonisti di questa rivoluzione.



Il nome Niagara richiama forza, robustezza e l'invito a scoprire territori sconfinati. La scelta di questo nome punta a evocare non solo affidabilità, ma anche una connessione con i grandi spazi tipici del continente sudamericano.



L'obiettivo di Renault Niagara è combinare un design potente con versatilità, comfort e tecnologie all'avanguardia, offrendo così un mezzo perfetto per la vita quotidiana e per affrontare le sfide dei vari terreni. La casa automobilistica promette un pick-up che saprà distinguersi sia per resistenza sia per praticità, andando incontro alle reali esigenze dei clienti latinoamericani.



L'ispirazione per il nuovo modello arriva dal Renault Niagara Concept, presentato nel 2023, che aveva già anticipato forme muscolose e soluzioni innovative. Il pick-up di serie sarà svelato ufficialmente il 10 settembre 2026 e verrà prodotto nello stabilimento di Cordoba, in Argentina, ampliando così la gamma e la presenza di Renault nel segmento dei veicoli commerciali e per il tempo libero.



Renault Niagara si candida così a diventare un punto di riferimento per chi cerca affidabilità, tecnologia e spirito d'avventura in un unico veicolo.