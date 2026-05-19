Opel Grandland Electric AWD: il nuovo SUV elettrico conquista nuovi terreni

Opel presenta il Grandland Electric AWD, il SUV elettrico di punta con trazione integrale e prestazioni di riferimento per il segmento. Il nuovo modello rappresenta la prima Opel 100% elettrica a batteria dotata di trazione su tutte e quattro le ruote, ridefinendo le possibilità di guida sostenibile grazie anche a un'autonomia di fino a 501 km WLTP.

Prestazioni di spicco per il Grandland Electric AWD, che offre una potenza complessiva di 239 kW (325 CV) e una coppia massima di 509 Nm. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 6,1 secondi, garantendo grande divertimento di guida a zero emissioni locali. La batteria NMC da 73 kWh netti ricarica dal 20% all'80% in meno di 30 minuti alle colonnine ad alta potenza in corrente continua, favorendo la massima praticità anche per i lunghi viaggi.

Quattro sono le modalità di guida selezionabili: Normal, 4WD, Sport ed Eco. In Normal ed Eco, la priorità è data all'asse anteriore, con il motore posteriore che si attiva su richiesta. La modalità 4WD garantisce una spinta costante su tutte e quattro le ruote, ideale per superfici scivolose o condizioni meteorologiche avverse. Per chi desidera il massimo dinamismo, la modalità Sport ottimizza la distribuzione della potenza per accelerazioni brillanti e sterzo diretto.

Il design del Grandland Electric AWD si distingue per il Vizor 3D caratteristico Opel e il logo Blitz illuminato, arricchito da cerchi aerodinamici da 20 pollici e dagli inserti studiati per ridurre ulteriormente la resistenza all'aria: il coefficiente di resistenza aerodinamica (Cd) scende a 0,278. Sul fronte dell'illuminazione, spiccano i fari Intelli-Lux HD, vera eccellenza di categoria.

Pensato per chi cerca funzionalità e versatilità, il SUV offre uno spazio di carico posteriore di almeno 485 litri che cresce fino a 1.580 litri con i sedili abbattuti. Inoltre, la capacità di traino di fino a 1.350 kg consente di trasportare imbarcazioni, moto d'acqua o attrezzature sportive pesanti in totale sicurezza grazie alle tecnologie come l'ESP con sistema anti-oscillazione del rimorchio (TSM).

L'esperienza di guida è sottolineata dalla sospensione a smorzamento selettivo in frequenza, una tecnologia che migliora comfort, reattività e tenuta di strada. Il risultato è un veicolo stabile e sicuro in ogni situazione, anche a pieno carico o a velocità elevate.

La versione AWD rappresenta il Grandland più efficiente di sempre e segna una nuova tappa nella strategia di elettrificazione Opel, ponendosi come punto di riferimento per chi cerca mobilità ecologica, prestazioni elevate e praticità senza compromessi.