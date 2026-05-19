Hertz Italia incoronata miglior autonoleggio ai Mission Awards 2026

Hertz Italia si conferma per il terzo anno consecutivo sul gradino più alto del podio agli Italian Mission Awards 2026 come miglior società di autonoleggio per i viaggiatori d'affari. La premiazione, avvenuta durante la Serata di Gala ospitata a Milano nella cornice prestigiosa di Palazzo Mezzanotte, segna la sesta presenza del brand agli IMA e la tredicesima edizione dell'iniziativa.

La giuria, composta da travel manager selezionati e membri della stampa italiana, ha assegnato venti premi in otto principali categorie legate al business travel, riconoscendo a Hertz solidità internazionale, efficacia nell'account management e affidabilità nel supporto e assistenza quotidiani. Il settore degli autonoleggi si è rivelato particolarmente competitivo, con Hertz capace di mantenere uno standard elevato anche in un contesto di mercato sempre più complesso.

Il Direttore Generale e Amministratore Delegato di Hertz Italia, Massimo Scantamburlo, ha commentato il riconoscimento con entusiasmo: Gli IMA Awards sono un riconoscimento molto importante per il settore del business travel e sono molto orgoglioso che anche quest'anno siamo stati premiati ancora come miglior autonoleggio. Voglio dedicare questo premio a tutto il Team, il vero protagonista di questa vittoria è il gruppo di lavoro. Solo grazie all'impegno e alla dedizione quotidiana possiamo ambire a raggiungere traguardi come questo. Stiamo vivendo un momento storico di grande incertezza che si riflette sulla quotidianità personale e professionale e questo ha come effetto essere impegnati in prima linea, ogni giorno in un mercato sempre più complesso e competitivo. Questi riconoscimenti danno valore a quello che facciamo e rinnovano la nostra forza e la nostra determinazione.

Il business travel si conferma un settore strategico per Hertz, dove l'azienda continua a investire per proporre servizi e prodotti sempre più tagliati sulle esigenze specifiche dei viaggiatori d'affari, profondamente diverse da quelle del turismo leisure. Flessibilità e capacità di anticipare le nuove esigenze del cliente rappresentano elementi chiave per chi viaggia per lavoro, in un contesto dove la velocità del cambiamento richiede una costante revisione dell'offerta. Hertz punta così a mantenere un ruolo da protagonista, adattandosi con soluzioni innovative e personalizzate all'evolversi delle necessità del mercato business.