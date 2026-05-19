Toyota bZ4X Touring: il nuovo SUV elettrico pronto per ogni avventura

Toyota amplia la propria offensiva elettrica con un nuovo SUV BEV progettato per affrontare qualsiasi tipo di percorso e condizione climatica, un modello che punta a coniugare versatilità, autonomia e capacità in fuoristrada. La nuova proposta della Casa giapponese nasce dall’esperienza maturata con il consolidato bZ4X, ma evolve il concetto di SUV elettrico grazie a dimensioni più generose, maggiore capacità di carico e prestazioni superiori, soprattutto nelle versioni a trazione integrale.

Il nuovo SUV elettrico Toyota si rivolge in particolare alle famiglie e agli automobilisti che cercano un’auto capace di affrontare lunghi viaggi senza rinunciare al comfort e alla praticità. Uno degli aspetti più interessanti riguarda infatti l’abitabilità interna, con un vano bagagli che raggiunge 669 litri di capacità, un valore che colloca il modello tra i riferimenti della categoria. Lo spazio disponibile è stato pensato per garantire la massima funzionalità durante i viaggi, sia nella quotidianità sia nelle avventure outdoor.

Toyota ha inoltre previsto barre al tetto per aumentare ulteriormente la capacità di trasporto, mentre la versione AWD può trainare fino a 1.500 kg, confermando la vocazione versatile del nuovo SUV elettrico.

Dal punto di vista tecnico, il modello sarà disponibile sia con trazione anteriore (FWD) sia con trazione integrale (AWD), entrambe abbinate a una batteria da 74,7 kWh. L’autonomia dichiarata raggiunge valori di assoluto rilievo: fino a 591 km per la versione FWD e fino a 528 km per la AWD, numeri che consentono di affrontare anche lunghe percorrenze con maggiore serenità.

Grande attenzione è stata dedicata anche ai tempi di ricarica. Grazie ai sistemi di gestione termica della batteria e al pre-condizionamento, il nuovo SUV BEV Toyota può effettuare una ricarica rapida dal 10% all’80% in circa 28 minuti, riducendo sensibilmente i tempi di sosta durante i viaggi.

Sul fronte delle prestazioni, la variante AWD rappresenta una delle Toyota più potenti mai realizzate al di fuori della gamma GR. Il powertrain sviluppa infatti 280 kW, equivalenti a 380 CV, garantendo accelerazioni brillanti e una risposta immediata in qualsiasi situazione di guida.

Toyota ha voluto enfatizzare anche le capacità in fuoristrada del nuovo SUV elettrico, integrando tecnologie come X-MODE e Grip Control, sistemi pensati per migliorare motricità e stabilità sui fondi a bassa aderenza. Soluzioni che permettono al modello di affrontare neve, fango o sterrati con una sicurezza superiore rispetto ai tradizionali SUV elettrici.

Con questo nuovo BEV, Toyota rafforza ulteriormente la propria strategia di elettrificazione proponendo un SUV che punta su autonomia elevata, spazio abbondante, ricarica rapida e vere capacità off-road, caratteristiche sempre più richieste nel mercato europeo dei veicoli elettrici.

L'arrivo del Toyota bZ4X Touring sul mercato italiano è previsto per la fine dell'estate 2026, promettendo di fissare nuovi standard per chi cerca un SUV elettrico realmente pronto per tutte le avventure.