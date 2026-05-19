Peugeot E-308: elettrico, innovazione e stile tra i murales di Fontanile

Nel cuore del Piemonte, tra i vigneti del Monferrato, il borgo di Fontanile si distingue non solo per i celebri murales che ne raccontano la storia, ma anche come scenario ideale per presentare la nuova Peugeot E-308. Il design dell'ultima generazione di questa berlina elettrica si evolve, catturando subito l'attenzione con una calandra ridisegnata e una distintiva firma luminosa composta da tre sottili artigli LED, abbinata a un emblema illuminato che accentua la personalità della vettura.



La presenza della E-308 si rivela imponente su strada e mette in risalto un piacere di guida unico, grazie alle sue doti dinamiche e al look rinnovato. La firma luminosa non è solo elemento di stile: funge anche da luci diurne e indicatori di marcia sequenziali, sottolineando l'identità forte del brand.



All'interno, i sedili anteriori si distinguono per comfort ed ergonomia, certificati AGR, un riconoscimento conferito da specialisti del settore medico-sanitario. Regolazioni, funzione massaggio e riscaldamento sono disponibili su tutti gli allestimenti più ricchi, mentre la modularità degli interni sorprende con un bagagliaio da 412 litri, espandibile grazie all'abbattimento degli schienali posteriori.





Utilizzare un'auto elettrica anche nelle zone più rurali oggi diventa più semplice grazie a soluzioni tecnologiche avanzate come il Trip Planner, integrato nel sistema di navigazione PEUGEOT CONNECT PLUS. Questo sistema pianifica il viaggio tenendo conto del livello di batteria e delle stazioni di ricarica disponibili lungo il percorso, ottimizzando i tempi e tranquillizzando il conducente.



Un'ulteriore innovazione è la funzione Plug & Charge, che semplifica la ricarica alle colonnine pubbliche: la stazione riconosce automaticamente il veicolo e il pagamento dell'energia avviene senza la necessità di carte fisiche o app. Questa funzione è già accessibile in oltre 10.000 stazioni di ricarica in Europa e sarà ulteriormente sviluppata nei prossimi anni.



Fontanile offre ai visitatori un viaggio nel tempo attraverso i suoi murales, che raffigurano scene e personaggi della storia locale. Queste opere, costantemente restaurate, mantengono il legame tra il passato rurale e un futuro in cui la mobilità diventa sostenibile e silenziosa. Il nome stesso del paese richiama le antiche sorgenti e lavatoi, memoria di una comunità legata all'acqua e alla natura.



L'arrivo in paese con la Peugeot E-308 assume così un significato simbolico: la promessa di un futuro a zero emissioni si integra con la ricca tradizione locale, creando un'armonia tra tecnologia, sostenibilità e patrimonio culturale.