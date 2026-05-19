Lamborghini Miura SV trionfa alla Classe G: omaggio all'epoca delle GT

La Lamborghini Miura SV, iconica supercar degli anni Settanta e vero simbolo dell'automobilismo italiano, ha conquistato pochi giorni fa la prestigiosa Classe G "From Carnaby Street to the Autostrada: The Swinging GT Driver". L'esemplare vincitore proviene da una collezione privata e rappresenta non solo un trionfo per il modello, ma anche per l'intera tradizione delle granturismo sportive.

La Classe G, dedicata alle auto che hanno incarnato lo spirito delle GT dagli swinging sixties fino all'inizio dell'era moderna, è una delle categorie più ambite per i collezionisti e gli appassionati. La presenza della Miura SV in questo contesto sottolinea il ruolo chiave del marchio Lamborghini nell'evoluzione del design e delle prestazioni su quattro ruote.

La Miura SV, presentata del 1971, rappresenta la massima evoluzione della Miura, grazie al suo motore V12 in posizione trasversale e alle specifiche tecniche raffinate che la resero la supercar per eccellenza del suo tempo. Il modello ancora oggi viene celebrato per eleganza, prestazioni e una linea inconfondibile che ne fa uno dei modelli più desiderati dai collezionisti.

Il riconoscimento assegnato a questa Miura SV privata è una conferma non solo del valore storico dell'auto, ma anche della passione che continua a circondare il marchio del Toro. Questo successo ribadisce come Lamborghini sappia unire heritage, innovazione e fascino senza tempo: caratteristiche che rendono le sue vetture vere protagoniste nelle competizioni per auto classiche e negli eventi più rinomati del settore.