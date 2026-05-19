Suzuki DR-Z4SM: il nuovo Supermotard che punta tutto su leggerezza e divertimento

La Suzuki DR-Z4SM rivoluziona il segmento Supermotard con agilità, leggerezza e prezzo competitivo. Motore 398cc, 38CV e garanzia estesa fino a 4 anni.

La nuova Suzuki DR-Z4SM rappresenta una delle interpretazioni più pure e moderne del concetto di Supermotard secondo la filosofia di Hamamatsu. Una moto progettata per riportare al centro l’essenza della guida: leggerezza, controllo e divertimento, trasformando ogni spostamento quotidiano in un’esperienza dinamica e coinvolgente.

Fin dal primo sguardo, la DR-Z4SM comunica una chiara identità: non è una moto pensata per essere solo efficiente, ma per essere vissuta. Il suo obiettivo è semplice quanto ambizioso: rendere ogni chilometro più divertente.

Uno degli elementi più distintivi della Suzuki DR-Z4SM è il suo peso contenuto di 154 kg in ordine di marcia, un valore che incide profondamente sul comportamento dinamico della moto. Abbinato a una sella posta a 890 mm da terra, questo dato si traduce in una sensazione immediata di controllo e agilità.

La moto risponde con estrema naturalezza a ogni input del pilota. I cambi di direzione sono rapidi, le correzioni intuitive e la sensazione generale è quella di una connessione diretta tra rider e mezzo. La posizione di guida, alta e centrale, rafforza ulteriormente il controllo, offrendo una visuale dominante e una postura attiva ma confortevole.

Il manubrio largo contribuisce a una leva efficace, migliorando la precisione nelle manovre più dinamiche. Il risultato è una moto che riesce a combinare agilità urbana e stabilità nelle fasi più veloci, mantenendo sempre un elevato livello di comunicatività.

La dotazione tecnica della DR-Z4SM è uno dei suoi punti di forza più evidenti. Le sospensioni Kayaba completamente regolabili permettono un setup personalizzato in base allo stile di guida e al contesto d’uso.

La forcella a steli rovesciati con 260 mm di escursione e il posteriore da 277 mm garantiscono un’eccellente capacità di assorbimento delle asperità, rendendo la moto adatta sia all’utilizzo urbano sia alla guida più sportiva su percorsi misti o in pista.

Questa configurazione offre un equilibrio raro nel segmento: comfort, precisione e divertimento convivono senza compromessi evidenti.

Il cuore pulsante della DR-Z4SM è il motore monocilindrico da 398 centimetri cubi capace di erogare 38 cavalli. Una scelta tecnica che privilegia la linearità di erogazione e la fruibilità, piuttosto che la pura aggressività.

Il risultato è una risposta sempre pronta, progressiva e perfettamente gestibile, ideale per un utilizzo quotidiano ma anche per chi cerca sensazioni autentiche nella guida sportiva. Il carattere del motore si integra perfettamente con la ciclistica, creando un pacchetto coerente e intuitivo.

Nel contesto urbano, la DR-Z4SM esprime una delle sue anime più convincenti. La compattezza e la maneggevolezza permettono di affrontare il traffico con facilità, rendendo ogni spostamento rapido e privo di stress.

Quando invece la strada si apre, emerge il vero DNA Supermotard. La precisione del telaio e la risposta immediata del motore trasformano ogni curva in un momento di puro piacere di guida. È qui che la DR-Z4SM dimostra la sua natura: una moto pensata per coinvolgere, emozionare e rendere attivo il pilota.

La Suzuki DR-Z4SM è proposta a un prezzo di 7.990 euro F.C. IVA inclusa, con paramani e piastra paramotore in alluminio di serie. Suzuki rende inoltre l’accesso alla moto ancora più semplice grazie al programma finanziario WAY2RIDE, che consente di guidarla a partire da 89 euro al mese, con la possibilità di scegliere tra 24 o 36 mesi e la garanzia del valore futuro.

Un approccio pensato per rendere il Supermotard accessibile senza rinunciare alla qualità e alla tecnologia.

A completare il pacchetto, Suzuki offre la Garanzia Suzuki 4U, che estende la copertura fino a 4 anni su tutta la gamma, inclusa la DR-Z4SM. Un elemento che rafforza ulteriormente la percezione di affidabilità e solidità del marchio, garantendo serenità anche nel lungo periodo.



