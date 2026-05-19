Alfa Romeo Classiche lancia nuovi servizi esclusivi al Museo di Arese per i collezionisti

Alfa Romeo Classiche amplia la sua offerta presentando due nuovi servizi esclusivi rivolti ai collezionisti, coinvolgendo il Museo Alfa Romeo di Arese come centro nevralgico dell'esperienza. Gli appassionati potranno ora usufruire di attività pensate per esaltare il valore storico delle proprie vetture, celebrando il legame tra tradizione e innovazione del marchio del Biscione.

Il primo servizio introduce la possibilità di consegnare la vettura restaurata direttamente ad Arese, presso il museo, con una cerimonia dedicata. Dopo il restauro negli spazi delle Officine Classiche di Torino, i proprietari potranno scegliere tra un pacchetto base, che comprende trasporto, consegna ufficiale e test drive sulla pista museale, o un pacchetto premium che arricchisce la giornata con contenuti video personalizzati, incontro con i tecnici restauratori e una visita guidata esclusiva tra le icone Alfa Romeo. L'intento è trasformare la restituzione della vettura in un'esperienza immersiva ed emozionante.

L'altra grande novità riguarda la Certificazione di Autenticità: ora anche il Museo Alfa Romeo di Arese diventa sede privilegiata di ispezioni tecniche e documentali effettuate dagli specialisti Alfa Romeo Classiche. Questo processo, fondamentale per attestare il valore storico ed evitare falsificazioni, potrà essere richiesto anche in occasione di eventi e raduni ufficiali presso la location, senza rinunciare al tradizionale servizio a domicilio o in Officina. Il nuovo servizio punta a rafforzare la relazione diretta tra i tecnici e i clienti, valorizzando l'autenticità delle auto storiche.

Per celebrare il lancio di queste novità, Alfa Romeo ha realizzato un video emozionante dedicato a una splendida Alfa Romeo 1900 di proprietà privata: l'auto, dopo un meticoloso restauro a Torino, viene consegnata al cliente direttamente nel museo di Arese, sottolineando il valore dell'esperienza proposta.

Attualmente, il programma Alfa Romeo Classiche offre tre servizi cardine: il Certificato d'Origine, la Certificazione di Autenticità e il Restauro. Il Certificato d'Origine ricostruisce la storia della vettura tramite numero di telaio, confermando data di produzione, configurazione, matricola motore e dettagli di carrozzeria e interni, quando disponibili. La Certificazione di Autenticità, invece, attesta ufficialmente la storicità e l'originalità delle Alfa Romeo d'epoca, dopo un rigoroso esame tecnico e archivistico. Nel caso del restauro, le Officine Classiche operano con la massima competenza, garantita direttamente dalla Casa Madre, su ogni dettaglio, dalla manutenzione ordinaria al ripristino completo, sfruttando le competenze maturate nei decenni di storia del marchio.

Il Museo Alfa Romeo di Arese assume ora un ruolo ancora più centrale, nel 2026 anno del suo 50° anniversario, come uno dei poli culturali e identitari dell'automobilismo italiano. Inaugurato nel 1976 e rinnovato nel 2015, il museo si sviluppa su tre livelli tematici - Timeline, Bellezza e Velocità - e custodisce pezzi unici che hanno scritto la leggenda di Alfa Romeo, dalle prime A.L.F.A. 24 HP fino alle monoposto di Formula 1 di Fangio e ai modelli leggendari delle Mille Miglia. Con i nuovi servizi di Alfa Romeo Classiche, il museo rafforza il binomio tra valorizzazione storica e coinvolgimento attivo dei collezionisti, consolidando il suo ruolo di vero experience center per appassionati e visitatori.