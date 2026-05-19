Stellantis presenta E-Car: auto elettrica compatta e accessibile prodotta in Italia dal 2028

Stellantis annuncia un progetto rivoluzionario: la nuova E-Car, un'auto elettrica compatta ed economicamente accessibile, la cui produzione inizierà nel 2028 nello storico stabilimento di Pomigliano d'Arco.

La E-Car incarna la visione europea di una mobilità sostenibile, economica e adatta a tutti, rappresentando la risposta del gruppo alla crescente domanda di veicoli elettrici accessibili. Il nome del modello non è casuale: la E di E-Car sta per Europea, Emozione, Elettrica ed Ecosostenibile, valori che si riflettono nelle scelte progettuali e produttive del nuovo segmento.

Secondo quanto comunicato, la E-Car sarà un veicolo di dimensioni contenute e concepito secondo la tradizione europea della mobilità per tutti, distinguendosi per design innovativo e tecnologie BEV all'avanguardia, sviluppate in collaborazione con partner scelti per assicurare maggiore accessibilità economica e rapide tempistiche di commercializzazione.

L'inziativa è stata riconosciuta anche dalla Commissione Europea per la capacità di sostenere l'occupazione nel settore automotive, nel design e nella produzione, nonché per il potenziale impatto sulla diffusione dei veicoli a zero emissioni nel contesto urbano europeo.

Il CEO di Stellantis, Antonio Filosa, sottolinea: L'E-Car rappresenta un concetto profondamente radicato nel DNA europeo di Stellantis, in continuità con la tradizione di successo delle vetture compatte. I clienti chiedono il ritorno di auto di piccole dimensioni dal design distintivo, prodotte con orgoglio in Europa, accessibili ed ecologiche. Stellantis risponde a questa richiesta con modelli entusiasmanti per diversi brand. L'inizio della produzione è previsto nel 2028 nel nostro stabilimento di Pomigliano.

L'assegnazione della produzione a Pomigliano valorizza la tradizione locale dell'impianto, già protagonista nella realizzazione di vetture iconiche come la Fiat Panda. Stellantis punta su volumi produttivi significativi e una gamma E-Car destinata a diventare punto di riferimento per chi cerca soluzioni pratiche ed ecologiche alla mobilità quotidiana.

I modelli si caratterizzeranno per uno stile moderno e saranno equipaggiati con tecnologie di ultima generazione. L'obiettivo è garantire una mobilità elettrica disponibile al grande pubblico, rispondendo alla contrazione registrata negli ultimi anni nel segmento delle piccole auto a prezzi competitivi.

Con E-Car, Stellantis riafferma la propria missione di offrire libertà di movimento attraverso brand affidabili, guardando all'innovazione e alla sostenibilità senza sacrificare l'accessibilità economica.