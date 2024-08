Artissima e Juventus Annunciano un’edizione speciale di “Artissima Junior”

In vista della trentunesima edizione di Artissima, che si svolgerà all’Oval di Torino dal 1 al 3 novembre 2024, Artissima Junior si prepara a offrire un’esperienza unica per i bambini dai 6 agli 11 anni. L’iniziativa, nata nel 2018, è dedicata ai più giovani e mira a coinvolgerli in una riflessione sui valori fondamentali del processo di crescita attraverso l’arte contemporanea.

Quest’anno, Artissima Junior collabora con Juventus per presentare una nuova produzione video dell’artista e regista Yuri Ancarani (Ravenna, 1972), intitolata “IL TAPPETO VERDE”. Questo cortometraggio esplora i sogni dell’infanzia, rispondendo al tema della fiera di quest’anno, “The Era of Daydreaming”.

“IL TAPPETO VERDE” sarà presentato in un tour che ha preso avvio al Giffoni Film Festival lo scorso luglio, e proseguirà alla 81. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica – La Biennale di Venezia il 4 settembre 2024. La proiezione veneziana avverrà durante una giornata di attività organizzate da Juventus presso La Villa – powered by Giffoni Hub, per concludersi a Torino in occasione di Artissima 2024.

Il cortometraggio, con protagonista l’ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio, è ambientato all’Allianz Stadium e riflette sull’innata capacità dei bambini di sognare in grande. Attraverso l’immagine del tappeto magico delle fiabe e il campo da gioco del calcio come perimetro di possibilità, l’opera celebra le speranze e i desideri dei più piccoli, collegandosi al tema di Artissima. “IL TAPPETO VERDE” rappresenta così una celebrazione di uno degli sport più amati a livello internazionale, riletto attraverso il linguaggio del cinema e dell’arte contemporanea, con l’obiettivo di avvicinare un pubblico sempre più ampio al mondo dell’arte.

Lo scorso 24 luglio, al Giffoni Film Festival, il cortometraggio è stato presentato per la prima volta alla presenza di Yuri Ancarani e del direttore di Artissima Luigi Fassi. L’evento faceva parte di un programma di attività dedicato ai più giovani, comprendente workshop e opportunità di interazione. I bambini hanno partecipato a un laboratorio speciale, “Sognare ad occhi aperti”, e hanno avuto l’opportunità di disegnare i loro grandi sogni su uno speciale activity book presso lo stand Juventus. I partecipanti hanno potuto anche prendere parte a un contest per diventare protagonisti di uno degli episodi di Team Jay, la serie animata di Juventus con protagonista Jay, la zebra mascotte del club. I risultati di questo contest saranno presentati durante Artissima Junior a novembre.

Dopo la tappa veneziana, “IL TAPPETO VERDE” sarà visibile presso lo stand di Artissima Junior durante la fiera di Torino. I giovani visitatori potranno esplorare nuovi laboratori, scoprire le proposte di Artissima Junior x JAY e imparare divertendosi.