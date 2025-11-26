ASUS inaugura una nuova era per i data center con la soluzione rack NVIDIA GB300 NVL72

ASUS ha presentato una nuova piattaforma per l’elaborazione su larga scala pensata per rivoluzionare il futuro dei data center e per affrontare le esigenze crescenti di calcolo legate all’intelligenza artificiale e all’high performance computing. Il nuovo sistema ASUS XA GB721-E2, basato sull’architettura NVIDIA GB300 NVL72, segna l’ingresso in una nuova generazione di infrastrutture rack-scale, con un approccio che unisce potenza, efficienza e sostenibilità.

Potenza AI su scala rack è la promessa al centro di questa soluzione: la configurazione comprende 36 CPU NVIDIA Grace e 72 GPU NVIDIA Blackwell Ultra integrate in un unico dominio NVLink, garantendo una comunicazione GPU-to-GPU a latenza ultraridotta e una larghezza di banda senza precedenti. Questo permette di addestrare modelli con trilioni di parametri e di gestire carichi di inferenza intensivi con affidabilità e continuità operativa.

Combinato con le architetture di rete NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand o Spectrum‑X Ethernet e le schede ConnectX‑8 SuperNIC, il sistema è pensato per espandersi su cluster complessi e supportare le cosiddette AI factory, gli ambienti di calcolo dedicati all’intelligenza artificiale industriale e alla ricerca più avanzata.

ASUS propone un’infrastruttura completa e ottimizzata capace di rispondere alle esigenze energetiche e termiche dei data center di nuova generazione. Il rack 48U conforme allo standard NVIDIA MGX integra nove tray NVIDIA NVLink Switch e 18 tray di calcolo, supportati da un sistema di raffreddamento a collettori. Questo approccio assicura prestazioni prevedibili, una manutenzione più rapida e una maggiore sostenibilità.

Le soluzioni di storage ASUS offrono poi configurazioni flessibili per diverse esigenze operative, dallo storage all‑flash per carichi di lavoro AI e HPC fino ai sistemi ibridi per la gestione dei dati enterprise. Tale versatilità consente alle aziende di costruire ambienti di calcolo equilibrati e scalabili, ottimizzati per efficienza e performance.

All’interno dell’ecosistema ASUS AI POD, il nuovo XA‑GB721‑E2 integra le piattaforme di gestione ASUS Control Center (ACC) e ASUS Infrastructure Deployment Center (AIDC), che offrono orchestrazione e automazione centralizzata. Grazie a queste tecnologie, l’intero rack può essere installato e reso operativo in appena 30 minuti.

Il lancio della piattaforma è accompagnato da una gamma completa di Servizi Professionali ASUS, pensati per assistere il cliente in ogni fase del ciclo di vita dell’infrastruttura, dalla validazione all’ottimizzazione operativa. Con un approccio fortemente orientato al cliente, ASUS mette a disposizione competenze di progettazione, integrazione e supporto continuo per agevolare la scalabilità dei sistemi e la loro sostenibilità nel tem