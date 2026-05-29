AI in Italia, ancora un grande divario tra conoscenza e utilizzo nella vita quotidiana

L'intelligenza artificiale è sempre più discussa in Italia ma il suo impiego concreto resta limitato nelle abitudini quotidiane degli italiani. Un'indagine recentemente realizzata rivela che il 42% della popolazione la utilizza poco o per nulla, mentre solo il 35% la integra regolarmente nelle proprie attività. Il 58% degli italiani ammette di avere una conoscenza solo superficiale dell'AI e il 65% non si rende conto della sua presenza nei dispositivi di uso comune, segno di un divario evidente tra la diffusione del concetto e l'effettivo utilizzo pratico.



Nonostante questa distanza, il 71% degli italiani percepisce l'intelligenza artificiale come uno strumento utile per migliorare la qualità della vita e risparmiare tempo. Esiste inoltre un desiderio diffuso di comprenderla meglio. Tuttavia, la percezione resta spesso parziale: per il 56% degli intervistati l'AI coincide unicamente con i chatbot, segno che la conoscenza dell'ecosistema più ampio - come smart home o elettrodomestici connessi - è ancora poco diffusa.



Nel panorama tecnologico nazionale, alcune aziende hanno investito nello sviluppo di soluzioni AI sempre più intuitive e integrate. Nei televisori di ultima generazione le funzionalità AI permettono di ottimizzare automaticamente immagini e suono in tempo reale, mentre negli elettrodomestici come le lavastoviglie intelligenti l'AI adatta i lavaggi e i consumi in base alle condizioni reali. Nel settore mobile, la nuova generazione di smartphone introduce funzioni AI proattive pensate per semplificare la vita quotidiana, migliorare l'organizzazione e rendere le interazioni più naturali.



L'intelligenza artificiale è ovunque ma ancora poco sfruttata rispetto alle sue potenzialità: una sfida e un'opportunità cruciale per il futuro digitale del Paese.