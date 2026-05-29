LG svela i nuovi monitor UltraGear evo: display top per gamer tra potenza e intelligenza artificiale

LG lancia in Italia i nuovi monitor gaming UltraGear evo 52G930B e 39GX950B, combinando display ad alte prestazioni, tecnologie AI e versatilità.

LG porta in Italia due nuovi monitor da gaming della linea UltraGear evo, pensati per soddisfare le esigenze dei gamer più appassionati con prestazioni elevatissime, qualità visiva avanzata e una notevole versatilità. I modelli UltraGear evo 52G930B e UltraGear evo AI 39GX950B sono già disponibili in preordine e si distinguono per il loro mix tra immersione su grande formato e tecnologie di ultima generazione, come l'integrazione dell'intelligenza artificiale.

L'UltraGear evo 52G930B si presenta come il più grande monitor gaming 5K2K 240Hz al mondo, con una diagonale di 52 pollici in formato UltraWide 21:9 e curvatura 1000R. Questa combinazione garantisce un campo visivo fino al 33% più ampio rispetto agli schermi tradizionali, ideale per chi cerca un'esperienza estremamente immersiva in simulazioni, giochi open world e titoli in prima persona. Il refresh rate di 240Hz e il tempo di risposta di 1ms (GtG) assicurano la massima fluidità e prontezza, mentre la certificazione VESA DisplayHDR 600 valorizza i picchi luminosi senza sacrificare i dettagli nelle ombre. La copertura DCI-P3 al 95% restituisce colori profondi e fedeli, mentre il supporto AMD FreeSync Premium elimina tearing e stuttering durante il gioco, offrendo somit un gameplay stabile anche nelle fasi più concitate.

L'UltraGear evo AI 39GX950B porta il gaming OLED su nuovi livelli grazie a una vasta gamma di funzionalità intelligenti. Il display curvo da 39 pollici UltraWide 21:9 con risoluzione 5K2K (5120x2160) è pensato sia per chi cerca massima qualità visiva che per i gamer competitivi, grazie alla tecnologia Dual Mode: fino a 165Hz in modalità 5K2K e fino a 330Hz in WFHD. Il monitor adotta un OLED tandem di quarta generazione che raggiunge 1500 nit di luminosità di picco e offre un contrasto eccezionale con neri profondissimi, oltre a una copertura DCI-P3 del 99,55% per colori estremamente fedeli. Il tempo di risposta ultrarapido di 0,03 ms (GtG), la compatibilità NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium Pro garantiscono immagini fluide, senza ghosting né artefatti.

L'intelligenza artificiale gioca un ruolo chiave sulla nuova linea UltraGear evo AI. La funzione AI Upscaling 5K2K migliora automaticamente nitidezza e dettaglio dei contenuti per adattarli alla risoluzione nativa del display, mentre AI Scene Optimization riconosce il tipo di contenuto e regola dinamicamente parametri come colori e temperatura. Anche l'audio beneficia dell'AI, con il sistema AI Sound che separa e valorizza voci, effetti e ambienti per una maggiore immersione.

Entrambi i monitor presentano un design ergonomico e raffinato, pensato per l'alta gamma, e sono dotati di amplio ventaglio di porte di ultima generazione tra cui HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 e USB-C con Power Delivery, così da assicurare la massima compatibilità con PC, notebook e console. Le funzioni avanzate, gestibili tramite l'app LG Switch, consentono di personalizzare l'esperienza, suddividere lo schermo in 11 layout diversi e gestire preset con scorciatoie da tastiera, oltre a integrare due speaker stereo da 10W per un audio avvolgente e jack a 4 poli per cuffie e comunicazioni nitide.



