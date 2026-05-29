ASUS ROG Zephyrus Duo: il primo laptop gaming con doppio display OLED da 16 pollici

ASUS Republic of Gamers rivoluziona il settore dei laptop da gaming con il lancio dello Zephyrus Duo, il primo al mondo dotato di doppio schermo OLED da 16 pollici. Un dispositivo che si presenta non solo come una macchina da gioco ultra-potente, ma anche come una soluzione avanzatissima per i creator grazie a un design innovativo e un set di funzionalità multitasking senza precedenti.



Lo Zephyrus Duo integra due display touchscreen OLED 3K ROG Nebula HDR da 16 pollici che complessivamente offrono oltre 21 pollici di diagonale sfruttabile, entrambi con un tempo di risposta di 0,2 ms e refresh rate di 120 Hz. Il pannello principale supporta la tecnologia NVIDIA G-SYNC e raggiunge i 1100 nit di luminosità massima con certificazione VESA DisplayHDR True Black 1000, per un'esperienza visiva immersiva sia in gioco che nella produttività.



Non mancano caratteristiche di altissimo livello anche per quanto riguarda la precisione cromatica: Delta E < 1 e copertura al 100% dello spazio colore DCI-P3 assicurano colori fedeli e vividi, ideali per i professionisti della grafica e del video.



Lato hardware, il nuovo Zephyrus Duo monta processori Intel Core Ultra Series 3 di ultima generazione, con una configurazione fino a 16 core e 16 thread per una potenza multitasking da top di gamma. A questa si abbina la GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX fino al modello 5090, in versione da 135W, per garantire prestazioni eccezionali con i giochi AAA e le applicazioni creative più esigenti.



Lato memoria, il laptop supporta fino a 64GB di RAM LPDDR5X-8533 e fino a 2TB di archiviazione SSD PCIe 5.0, offrendo tutta la velocità e capacità necessarie per ogni tipo di utilizzo.



Lo Zephyrus Duo ridefinisce la produttività mobile con cinque modalità operative dedicate grazie a un supporto integrato inclinabile a 90° e una cerniera che ruota fino a 320°. Tra queste spiccano la modalità Dual Screen per un'esperienza multi-monitor senza cavi, la modalità tradizionale Laptop, la modalità Condivisione che dispone gli schermi a 180° per una collaborazione immediata, la modalità Libro per la visualizzazione verticale perfetta per browser e programmazione, e la modalità Tenda per gaming cooperativo.



Il sistema di raffreddamento ROG Intelligent Cooling del Zephyrus Duo è stato completamente rivisto per rispondere al design a doppio schermo: la motherboard è stata ridisegnata e abbinata a una camera di vapore più ampia, mentre l'assenza di prese d'aria sulla tastiera consente un maggior flusso d'aria interno grazie alle doppie ventole e a uno strato di grafite che ricopre CPU e GPU.



Il design ultra-premium si riflette nel telaio in alluminio lavorato CNC con finitura Stellar Grey, nella tastiera magnetica rimovibile utilizzabile anche in modalità wireless tramite Bluetooth, e nel nuovo sistema di illuminazione Slash Lighting con 35 zone RGB personalizzabili, ideale per chi cerca stile e performance.



Il prodotto, dal peso di 2,82 kg e con spessore tra 19,95 e 24,99 mm, offre inoltre una ricca dotazione di porte, compresa doppia Thunderbolt 4, HDMI 2.1, lettore SD e WiFi 7. Completano il profilo audio di livello con due tweeter e quattro woofers, oltre a una batteria da 90Wh.





