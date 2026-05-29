L'Italia protagonista nell'esplorazione spaziale con il nuovo appuntamento di Countdown

La terza puntata di Countdown di Sky TG24 celebra Torino e l'eccellenza italiana nell'aerospazio, con ospiti Nespoli e Patassa. Scopri i dettagli dell'evento.

L'Italia si conferma centro nevralgico dell'innovazione spaziale con il terzo appuntamento di Countdown - Dallo Spazio alla Terra, lo speciale di Sky TG24 e Libero Produzioni dedicato all'esplorazione oltre l'atmosfera. La puntata "Space in Italy", in onda sabato 30 maggio alle 21:30 e in replica domenica 31 maggio alle 22.00, racconta come il nostro Paese sia una forza trainante nella space economy e nella ricerca, incarnando una storia di visione, impegno e futuro.

Il viaggio parte dagli anni Sessanta, quando l'ingegnere Luigi Broglio immaginò per l'Italia una traiettoria unica verso le stelle. Un sogno diventato realtà il 15 dicembre 1964, con il lancio del satellite San Marco 1, che rese l'Italia il terzo paese al mondo a operare autonomamente un satellite spaziale, segnando un traguardo storico per l'intera nazione.

Emilio Cozzi e Marta Meli, conduttori del programma, accompagnano lo spettatore in un percorso che unisce passato pionieristico e futuro innovativo. Andrea Patassa, riserva del corpo astronauti dell'ESA e pilota collaudatore dell'aeronautica militare, ha sottolineato in collegamento dal Centro ESA nei Paesi Bassi le emozioni e le ambizioni che alimentano il sogno della missione sulla Stazione Spaziale Internazionale: "Partecipare a una missione verso la ISS sarebbe il coronamento di un sogno, qualcosa di incredibile".

Lo sguardo si sposta poi su Torino, definita il cuore pulsante dell'aerospazio italiano. Marco Gay, presidente di Unioni Industriali Torinesi, ha illustrato come il capoluogo piemontese si sia trasformato nel motore di una contaminazione tecnologica che coinvolge aziende di ogni dimensione, startup all'avanguardia, università e centri di ricerca: "Quello che facciamo è mettere al centro il sapere e il saper fare, aiutando la crescita delle aziende e del territorio". Questa sinergia ha reso Torino un punto di riferimento internazionale nel settore aerospaziale.

Il dibattito in studio, arricchito dalla presenza di Paolo Nespoli, astronauta e ingegnere aerospaziale, si concentra sulle sfide della competizione globale nello spazio. Nespoli analizza la necessità di una strategia nazionale e la complessità dell'attuale scenario, dominato da colossi privati e potenze emergenti: "Dovremmo lavorare tutti assieme in questo ambiente veramente complesso".

Dallo Space Meetings Veneto 2026, il racconto di Federico Zoppas, Managing Director di Zoppas Industries, evidenzia l'importanza degli investimenti nella ricerca e nella formazione dei giovani professionisti per mantenere la competitività dell'industria italiana: "Stiamo lavorando molto con i giovani perché i giovani per noi sono il futuro".

La puntata si chiude con una riflessione sulla vocazione dell'Italia all'esplorazione, dalla Cupola della Stazione Spaziale Internazionale, costruita a Torino, fino alle prossime missioni verso l'ignoto. Il desiderio di andare oltre, citando Dante, resta quello di uscire "a riveder le stelle".