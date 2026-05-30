BYD presenta XUANJI A3: chip a 4nm per la guida intelligente del futuro

BYD lancia il nuovo chip Driving SoC XUANJI A3 a 4nm, sviluppato internamente, per rafforzare le tecnologie di guida autonoma e assistenza intelligente.

BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia, compie un ulteriore passo verso l'evoluzione della mobilità intelligente. L'azienda ha infatti annunciato il lancio del nuovo Driving SoC XUANJI A3 a 4nm, un innovativo chip sviluppato internamente che punta a rivoluzionare i sistemi di assistenza alla guida e la guida autonoma avanzata.

Il nuovo processore, presentato durante l'Intelligence Strategy Launch Event, rappresenta una tappa fondamentale per rafforzare la strategia di BYD nel campo dell'intelligenza artificiale. L'obiettivo dichiarato è garantire maggiore sicurezza, affidabilità e un'esperienza di guida sempre più evoluta, confermando la volontà di investire costantemente in tecnologia proprietaria e innovazione.

Dopo aver ridefinito gli standard di sicurezza con la celebre Blade Battery, BYD prosegue la sua crescita nel segmento delle soluzioni intelligenti per l'automotive. La presentazione di XUANJI A3 segna un nuovo e significativo passo nell'integrazione tra hardware avanzato e software AI a bordo dei veicoli.

L'XUANJI A3, prodotto con tecnologia a 4nm, promette di supportare agevolmente le future evoluzioni dei sistemi di assistenza alla guida, rendendo i veicoli BYD ancora più innovativi e sicuri. L'impegno della casa cinese è dunque quello di proseguire su questa strada, rafforzando la posizione di riferimento nel mercato dei veicoli a nuova energia e delle soluzioni per la guida intelligente.