Cooler Master e G.SKILL rivoluzionano la RAM DDR5 con raffreddamento attivo

Cooler Master ha annunciato una partnership strategica con G.SKILL per lanciare la nuova MasterDimm AC DDR5, una memoria RAM pensata per i sistemi PC di prossima generazione che integra una tecnologia di raffreddamento attivo avanzata. Questo progetto, presentato in anteprima durante Computex 2026 presso la sede Cooler Master di Taipei, vuole rispondere alle crescenti esigenze di stabilità, prestazioni estreme e silenziosità richieste da gaming, AI, workstation e piattaforme professionali.



La nuova MasterDimm AC DDR5 offre supporto per capacità elevate fino a 64GBx2, garantendo stabilità duratura anche sotto carichi di lavoro intensivi e prolungati. Il design termico attivo di Cooler Master consente di mantenere elevate prestazioni di memoria e integrità del segnale, assicurando affidabilità durante sessioni di utilizzo estremo. Pensata specificamente per AI computing, creazione di contenuti e gaming d'avanguardia, questa soluzione mira a rivoluzionare il concetto di gestione termica nella memoria RAM.



Velocità senza compromessi grazie a profili di overclock avanzati: la nuova memoria supporta AMD EXPO fino a DDR5-6000 CL26 e, per gli utenti Intel, il profilo XMP 3.0 consente frequenze estreme fino a DDR5-8400. La collaborazione tra Cooler Master e G.SKILL combina l'eccellenza nell'overclock della RAM con un sistema di raffreddamento attivo dedicato, permettendo di superare i limiti termici tradizionali.



Grande attenzione è stata posta anche al comfort acustico: il sistema integra una ventola blower silenziosa e un dissipatore d'aria progettato su misura, mantenendo livelli di rumorosità inferiori a 35 dB anche durante operazioni ad alta frequenza. Cooler Master segnala che il raffreddamento attivo MasterDimm AC può ridurre le temperature anche di 15°C rispetto alle soluzioni convenzionali.



G.SKILL, brand leader a livello mondiale per la memoria ad alte prestazioni, ribadisce il proprio impegno a fornire prodotti di fiducia per gamer, overclocker ed entusiasti PC. Cooler Master, forte di oltre trent'anni di innovazione, prosegue nel suo percorso di spingere i limiti tecnologici per offrire soluzioni sempre più avanzate agli utenti più esigenti.