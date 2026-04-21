Audi presenta la nuova Q6 e-tron: tecnologia e design all'avanguardia

Audi svela la Q6 e-tron, SUV elettrico che punta su innovazione, autonomia e qualità premium. Design distintivo, connettività avanzata e ricarica rapida.

Audi compie un nuovo passo nel mondo della mobilità elettrica presentando la Q6 e-tron, un SUV innovativo che segna l'ingresso della casa dei quattro anelli nella piattaforma PPE sviluppata in collaborazione con Porsche. Caratterizzata da un design elegante e sportivo, la Q6 e-tron propone proporzioni inedite per il segmento premium dei SUV elettrici, rispondendo alla crescente domanda di sostenibilità senza rinunciare a prestazioni e comfort.

La nuova Q6 e-tron mostra linee scolpite, un frontale dinamico, fari affilati e una calandra Singleframe reinterpretata, elementi che le conferiscono una forte identità. L'abitacolo è progettato per offrire comfort e praticità, con materiali di alta qualità e tecnologie innovative sviluppate per elevare l'esperienza di guida. Spiccano il display panoramico digitale MMI e il sistema d'infotainment basato su Android Automotive, associato a comandi intuitivi e funzioni di personalizzazione.

Sul fronte delle prestazioni, la piattaforma PPE permette elevate capacità di ricarica e autonomia estesa, con la Q6 e-tron che promette oltre 600 km a ciclo WLTP. Il nuovo sistema batteria da 800 volt consente tempi di ricarica rapidi, garantendo 255 km di autonomia in soli dieci minuti alle colonnine HPC. La trazione integrale quattro elettrica offre una guida bilanciata in ogni condizione.

Audi punta anche sulla versatilità: il bagagliaio generoso e i numerosi vani portaoggetti la rendono adatta all'uso quotidiano e alle esigenze familiari. Le tecnologie di assistenza alla guida sono state ulteriormente evolute e supportano il conducente con sistemi intelligenti che aumentano sicurezza e piacere di guadare.

Particolare attenzione è stata posta all'efficienza energetica e all'impatto ambientale, con materiali riciclati e scelte sostenibili lungo il ciclo produttivo. L'illuminazione Matrix LED Digital Light, la gestione termica intelligente e la compatibilità con il Vehicle to Home contribuiscono a rendere la Q6 e-tron una delle proposte più avanzate del mercato premium.

L'arrivo della Q6 e-tron testimonia come Audi voglia imporsi come riferimento nella mobilità elettrica puntando su design, prestazioni, autonomia e digitale. La Q6 e-tron rappresenta la prossima generazione di SUV elettrici premium e segna una svolta fondamentale nel percorso Audi verso l'innovazione sostenibile.