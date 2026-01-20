Benelli protagonista a Motor Bike Expo 2026: a Verona debutta la nuova TRK 902 e tutta la gamma 2026

Dal 23 al 25 gennaio 2026 Veronafiere diventa la capitale della passione motociclistica con Motor Bike Expo, il primo grande evento italiano dell’anno dedicato alle due ruote. Tra i marchi più attesi c’è Benelli, pronta ad accendere i riflettori su una presenza di grande impatto, con l’intera gamma 2026 e le principali novità di prodotto, a partire dalle inedite TRK 902 Xplorer e TRK 902 Stradale.

Nel Padiglione 12, Stand 16J, la Casa di Pesaro porterà a Verona una visione completa del proprio mondo, unendo design, tecnologia e spirito adventure. Motor Bike Expo è da sempre il palcoscenico ideale per le interpretazioni speciali e Benelli interpreta perfettamente questo DNA mettendo al centro della scena la nuova Leoncino Bobber 400, una delle proposte più originali del marchio.

La Leoncino Bobber 400, arrivata sul mercato nell’ottobre 2025, si distingue per una estetica moderna, personale e fortemente identitaria, firmata dal Centro Stile Benelli. Linee pulite, postura bassa e carattere deciso la rendono una delle protagoniste assolute dello stand, perfettamente in linea con l’anima custom che da sempre caratterizza Motor Bike Expo.

Altro debutto strategico per il 2026 è la nuova BKX 125, che amplia l’offerta Benelli nel segmento entry level con due anime ben distinte. Da un lato la versione Adventure, pensata per chi ama uscire dall’asfalto, dall’altro la BKX 125 S, una fun bike urbana pensata per chi vuole divertirsi tra le curve e nel traffico cittadino, con uno stile aggressivo e una guida immediata.

Il momento più atteso a Verona sarà però il grande esordio ufficiale delle versioni definitive della TRK 902. La famiglia TRK, da anni riferimento nel mondo adventure-tourer, compie un ulteriore salto in avanti con la TRK 902 Xplorer, progettata per affrontare lunghi viaggi e percorsi oltre l’asfalto, e con la TRK 902 Stradale, la tourer dedicata ai macinatori di chilometri su strada. Due modelli che rafforzano il ruolo di Benelli nel segmento delle grandi enduro stradali, combinando comfort, prestazioni e versatilità.

All’interno dello stand sarà possibile ammirare tutta la gamma Benelli 2026, dalle apprezzate TRK 702 e TRK 702 X, passando per la collaudata TRK 502 X, fino alle iconiche Leoncino 800, 800 Trail e 500 Trail, senza dimenticare la naked BN 125 e la sportiva carenata Tornado 550. A impreziosire l’esposizione anche una vera special, la TRK 702 X one-off, preparata dal Reparto Esperienze di Pesaro e reduce dalla recente vittoria nella Champions Charity Race, simbolo dello spirito racing e creativo del marchio.

Accanto a Benelli, durante la tre giorni veronese, saranno presenti anche Compass e Maroil-Bardahl, partner storici della Casa di Pesaro, a conferma di un ecosistema solido che affianca sviluppo prodotto, performance e affidabilità.

Con Motor Bike Expo 2026, Benelli inaugura ufficialmente un nuovo anno di emozioni su due ruote, puntando su una gamma sempre più completa, tecnologica e capace di parlare a motociclisti di ogni livello. Verona diventa così il punto di partenza di una stagione che promette di essere all’insegna dell’avventura, del design e della passione pura per la moto.