“Benetton Formula”: su Sky Sport e NOW la storia di un’icona senza tempo della Formula 1

A trent’anni dai trionfi mondiali della scuderia Benetton, arriva in prima visione esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW “Benetton Formula”, il documentario che ripercorre dodici anni di passione, coraggio e rivoluzione nel mondo della Formula 1. L’appuntamento è per domani, venerdì 28 novembre, alle ore 22.30 su Sky Sport Uno, in simulcast su Sky Documentaries e disponibile on demand.

Realizzato dalla casa di produzione romana Slim Dogs Production, il film racconta la straordinaria avventura del team italiano, dall’esordio nel 1983 fino ai trionfi del 1995, quando Michael Schumacher e la scuderia Benetton conquistarono sia il titolo piloti sia quello costruttori. Un percorso epico che non solo segnò un’epoca della Formula 1, ma cambiò per sempre il concetto di squadra nel panorama automobilistico internazionale.

“Benetton Formula” alterna materiali d’archivio inediti, scene di gara ad alta tensione e testimonianze dirette di alcuni tra i protagonisti che segnarono quegli anni: Flavio Briatore, Ross Brawn, Rory Byrne, Bernie Ecclestone, Gerhard Berger, Martin Brundle, Ralf Schumacher, Luciano e Alessandro Benetton. Completano il racconto gli interventi di giornalisti e telecronisti come Carlo Vanzini e Ivan Capelli, che permettono di rivivere la magia e il carisma di un team capace di unire sport, colore e innovazione.

Il documentario mette in evidenza le scelte visionarie dell’azienda fondata dalla famiglia Benetton, la prima nella storia della Formula 1 a dare il proprio nome a una scuderia pur non essendo un marchio automobilistico. Un’intuizione che rivoluzionò il modo di intendere la sponsorizzazione sportiva e contribuì a diffondere l’immagine di una squadra giovane, allegra e internazionale.

Dalle prime sfide ai trionfi mondiali, la pellicola segue i momenti più significativi della crescita del team: dal primo podio di Gerhard Berger nel 1986 al successo in Messico nello stesso anno, fino all’arrivo di Schumacher nel 1991 e alle vittorie del 1994 e 1995 che sancirono il dominio della scuderia italiana.

L’opera, diretta da Matteo Bruno, filmmaker e co-fondatore di Slim Dogs, già autore della docu-serie RAI “I grandi dimenticati” e della serie digitale “Perché proprio tu?”, è firmata dagli autori Giacomo Pucci e Giulia Soi. Quest’ultima, giornalista pubblicista e documentarista sportiva, porta nel progetto la propria esperienza internazionale, rendendo la narrazione ancora più autentica e coinvolgente.

Secondo le parole di Tina Brown, “il docu-film rappresenta la realizzazione della versione italiana del sogno americano”: una definizione che racchiude lo spirito pionieristico, la visione globale e la determinazione che hanno contraddistinto il marchio Benetton in pista e fuori.

“Benetton Formula” non è soltanto il ritratto di un’epoca sportiva, ma un tributo alla capacità tutta italiana di unire creatività, passione e innovazione. Un racconto che celebra una scuderia capace di lasciare un’impronta indelebile nella storia delle corse e nell’immaginario collettivo, trasformando ogni giro di pista in un viaggio dentro la leggenda.

