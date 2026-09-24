Apple TV presenta The Wanted Man: Hugh Laurie protagonista della nuova serie crime

Apple TV svela immagini e data di uscita di The Wanted Man, serie crime con Hugh Laurie, in arrivo il 6 gennaio 2027. Cast d'eccezione e 8 episodi avvincenti.

Apple TV ha annunciato l'arrivo di una nuova serie crime dal titolo The Wanted Man, con protagonista e produttore esecutivo Hugh Laurie, celebre per i ruoli in Dr. House e The Night Manager e vincitore di Golden Globe e SAG Award. Le prime immagini della serie sono state diffuse insieme alla conferma della data d'uscita: The Wanted Man debutterà sulla piattaforma il 6 gennaio 2027 con i primi due episodi, seguiti da un nuovo episodio ogni mercoledì fino al 17 febbraio 2027.

La trama ruota attorno a Felix Carmichael, interpretato da Laurie, boss della criminalità organizzata che, tradito da qualcuno della sua stessa cerchia, viene incarcerato nel temuto penitenziario di Staplehurst. In un ambiente spietato e isolato, il personaggio si trova costretto a fare i conti con il proprio passato e le proprie azioni brutali, in una disperata lotta per la sopravvivenza. Quando tutto sembra perduto tra famiglia, potere e patrimonio, Felix compie una scelta estrema: orchestrare un'evasione audace e pericolosa.

Nel cast spiccano anche Thandiwe Newton, vincitrice di Emmy, SAG Award e BAFTA per Westworld e Crash, Fionn Whitehead, Gina McKee, Hazel Doupe, Elliott Heffernan e Stephen Dillane. Ogni interprete porta nella serie un peso specifico, garantendo una narrazione densa di tensione e colpi di scena.

La serie, composta da otto episodi, è ideata, scritta e supervisionata da George Kay (già noto per Hijack, War - Il divorzio del secolo e Lupin) e co-prodotta da New Pictures, società di Banijay Entertainment, insieme alla Observatory Pictures di Kay. Alla produzione esecutiva partecipano anche Willow Grylls e Matt Sandford, entrambi candidati e vincitori di prestigiosi premi come Golden Globe e BAFTA. La regia è affidata a Jakob Verbruggen, regista candidato a un Emmy, che firma titoli di successo come The Fall, London Spy e Dark Matter.

Apple TV, forte di una proposta sempre più ampia di titoli originali, conferma così il proprio impegno nell'offrire produzioni di alto livello con cast internazionali. Dal suo lancio avvenuto nel 2019, il servizio è stato premiato con numerosi riconoscimenti globali per film, documentari e serie come Ted Lasso, Scissione, Pluribus e CODA, oltre a successi sportivi come F1 Il film. The Wanted Man si inserisce pienamente in questa tradizione, promettendo un'esperienza avvincente e ricca di suspense per gli spettatori.



