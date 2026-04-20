Birra Moretti celebra la tavola autentica con la campagna Mangiare come piace a noi

Birra Moretti annuncia il lancio di Mangiare come piace a noi, una nuova campagna di comunicazione che si propone come un inno alla tavola italiana autentica, informale e senza formalismi. In un'epoca in cui il cibo è spesso protagonista di fotografie e aspettative di perfezione, il brand invita a riscoprire la sostanza e la condivisione genuina, mettendo al centro piatti semplici e una birra di qualità.



L'iniziativa nasce da una necessità reale, confermata dai dati di AstraRicerche: il 94% degli italiani identifica l'autenticità proprio in quei momenti conviviali attorno a una tavola non formale, dove il cibo non ha bisogno di spiegazioni complesse e la birra accompagna con naturalezza il piacere dello stare insieme. L'indagine rivela inoltre che il 91,8% delle persone riconosce che le storie più belle nascono spontaneamente.



Il messaggio portante della campagna è chiaro: meno show, più sostanza. Gli italiani prediligono contesti in cui sentirsi a proprio agio (49,2%), preferendo luoghi semplici e autentici (45,4%) sia fuori che dentro casa. Anche nelle scelte alimentari, la semplicità vince: il 42,5% preferisce piatti genuini e facilmente riconoscibili, mentre solo il 25,2% opta per proposte più elaborate. Al contrario, l'eccesso di sofisticazione sembra frenare la spontaneità: il 40,7% si dichiara meno a proprio agio di fronte a piatti troppo complessi.



In questo ritorno alla sostanza, la birra emerge come protagonista naturale della convivialità: per l'86,6% bere una birra aiuta a creare un'atmosfera rilassata e informale, mentre il 90% la considera l'essenza dei momenti semplici e condivisi. L'87% degli italiani afferma inoltre che la birra aggiunge spontaneità alle occasioni tra amici. Un ruolo che Birra Moretti consolida grazie alla sua tradizione italiana e alla capacità di essere sempre la compagna ideale delle tavolate di tutti i giorni.



La nuova piattaforma di comunicazione si distingue per il tono leggero e diretto, sintetizzato dal gioco del "meno/più": Meno assaggini, più bucatini; meno gourmet, più crocchè; meno spiegoni, più spiedini. Nello spot realizzato da Movie Magic, con la regia di Enea Colombi e la creatività firmata da Dentsu Creative, questi concetti prendono vita mostrando scenari di convivialità vera, lontani dagli eccessi social e dal desiderio di esibizione.



La campagna si sviluppa attraverso TV, digital, OOH e eventi nelle città di Milano, Napoli e Roma, con il coinvolgimento di content creators e numerose attivazioni nei canali horeca e modern trade. Il formato punta su spot da 30'' e 15'' e sarà visibile sin da aprile.



Birra Moretti si conferma così punto di riferimento della birra a tavola, proseguendo un percorso iniziato nel 2007 nella cultura del consumo italiano. Il marchio ribadisce il proprio impegno ad affiancare il cibo in tutte le sue espressioni autentiche, mantenendo fede ai valori di semplicità e genuinità che da sempre lo contraddistinguono.



Le persone cercano sempre più momenti genuini, semplici e informali, e riscoprono il valore di ciò che è essenziale e riconoscibile. Con 'Mangiare come piace a noi' vogliamo celebrare l'autenticità che da sempre caratterizza il modo tipicamente italiano di vivere a tavola. In questo contesto, Birra Moretti accompagna il cibo con naturalezza, ne valorizza il gusto e contribuisce a un'esperienza più immediata, autentica e senza formalismi.