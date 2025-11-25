Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tecnologia

Black Friday Twinkly 2025: sconti imperdibili per illuminare le feste

Published

Con l’avvicinarsi del Black Friday 2025, Twinkly si prepara a illuminare case e giardini con una gamma di offerte esclusive dedicate ai propri prodotti di punta. Il marchio, riconosciuto come leader nell’illuminazione smart e decorativa, proporrà dal 28 novembre 2025 una selezione di luci intelligenti a prezzi scontati, ideali per rendere unico ogni ambiente e impreziosire le decorazioni natalizie.

L’azienda offrirà promozioni su diversi articoli della sua collezione, pensati sia per interni che per esterni, con tecnologie che permettono un controllo semplice e personalizzato tramite Wi-Fi, Bluetooth e assistenti vocali. Gli sconti riguarderanno principalmente i modelli della linea Strings, i sistemi di illuminazione permanente e le decorazioni natalizie smart che hanno contribuito al successo del marchio anche a livello internazionale.

Tra le principali offerte spicca la Twinkly Strings Multicolor 250 LED, ideale per alberi, pareti e finestre, che passa da 119,99 € a 71,99 €. Si tratta di catene luminose intelligenti che combinano estetica e tecnologia, garantendo un’illuminazione dinamica e personalizzabile. Segue la Twinkly Strings HD 500, versione ad alta definizione per effetti visivi ancora più dettagliati e colori vividi, con prezzo ridotto da 179,99 € a 161,99 €.

Un’interessante novità per gli amanti della tecnologia è rappresentata dalle Twinkly Strings USB-C Pearls, soluzioni compatte perfette per scrivanie, setup da gaming e camere da letto, in offerta da 49,99 € a 29,99 €. Per chi desidera un’illuminazione permanente pensata per gli esterni, ci sarà la promozione sulle Twinkly Permanent Lights, catene LED resistenti e personalizzabili, da 299,99 € a 179,99 €.

Non mancheranno le Twinkly Net Lights, reti luminose smart dedicate a siepi, balconi e superfici ampie, che scendono da 99,99 € a 74,99 €, offrendo un effetto omogeneo e scenografico. Infine, per chi vuole completare la decorazione natalizia con un tocco tradizionale, Twinkly propone i Twinkly Reindeers, eleganti renne luminose RGB, perfette per giardini e terrazze, in offerta da 299,99 € a 269,99 €.

Tutti i prodotti mantengono la caratteristica che distingue Twinkly nel panorama dell’illuminazione decorativa: la possibilità di gestire e personalizzare gli effetti luminosi con un’app intuitiva, rendendo ogni installazione un’esperienza creativa e su misura.

Con queste offerte, disponibili a partire dal 28 novembre, Twinkly conferma la propria posizione di riferimento nel settore, offrendo ai consumatori l’opportunità di trasformare spazi domestici e outdoor in scenari luminosi innovativi, sostenibili e dal forte impatto visivo.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Giochi

AnotheReality presenta 2121 Arcade: VR Bullet Hell. Il corpo è il controller

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Motori

Kawasaki Ninja ZX-10R e ZX-10RR 2026: oltre ogni Limite

Motori

Suzuki presenta a EICMA 2025 la nuova SV-7GX

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Motori

DFSK amplia la gamma E5 PHEV in Italia con due nuovi allestimenti: Business e Luxury

Spettacolo

Alice Alison: disponibile in radio e in digitale “JE NE ME VOIS PLUS”

Motori

Jeep: Avenger è sempre leader del mercato SUV in Italia

Motori

Alpine A110 R Ultime: l’auto più estrema nella storia del marchio

Motori

Dacia Duster MY26: via agli ordini per i motori Hybrid 155 e Mild Hybrid 140

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Giochi

Let’s Sing 2026: la nuova era del karaoke è iniziata

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Motori

La Renault R4 premiata come “Best in Classic 2025” a Milano AutoClassica

Spettacolo

Enzo Dong torna con “Life Is a Tarantella”: un inno alla verità quotidiana

Tecnologia

Black Friday Twinkly 2025: sconti imperdibili per illuminare le feste

Spettacolo

Guns N’ Roses: nuovo tour mondiale nel 2026 e due inediti in arrivo

Giochi

Opel porta la Corsa GSE Vision Gran Turismo alla Milano Games Week 2025

Spettacolo

“INDUSTRY” torna con la quarta stagione: potere, finanza e desiderio al centro del nuovo capitolo HBO Original

Tecnologia

Samsung guarda al futuro: intelligenza artificiale e design per i TV di nuova generazione

Spettacolo

Carolina Benvenga incanta il web con “La Canzone del Natale”

Spettacolo

Vasco Rossi celebra i 40 anni di “Cosa succede in città” con un’edizione da collezione

Motori

Euro NCAP 2025: sicurezza da record, 18 modelli ottengono le cinque stelle

Sport

FIAT Torino City Marathon: una corsa entusiasmante con la nuova Fiat 500 Hybrid

Motori

Alfa Romeo 33 Stradale e Nuova Tonale conquistano il Los Angeles Auto Show 2025

Spettacolo

Fabrizio Moro entra nella Top10 FIMI con il nuovo album “Non ho paura di niente”

Spettacolo

Su Sky Cinema torna la magia delle feste con “Sky Cinema Christmas”

Spettacolo

Emozione e memoria alla terza edizione dei SIAE Music Awards dedicata a Ornella Vanoni

Tecnologia

La sovranità digitale europea passa dai router: fiducia nei prodotti “Made in Europe”

Spettacolo

I DinsiemE tornano con la nuova stagione di “Mega Game” su Frisbee

Tecnologia

Nikon: settimana di sconti per il Black Friday e il Cyber Monday

Motori

MAK presenta CHELSEA: la nuova ruota in lega dedicata ai driver MINI

Motori

Nuova Jeep Compass: tecnologia, comfort e potenza per una rivoluzione nel segmento C‑SUV
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Carolina Benvenga incanta il web con “La Canzone del Natale”

È online il nuovo video ufficiale di “La Canzone del Natale”, il più recente progetto musicale di Carolina Benvenga, attrice, conduttrice e punto di...

20 ore ago

Spettacolo

Su Sky Cinema torna la magia delle feste con “Sky Cinema Christmas”

Dal 1° al 31 dicembre, la programmazione di Sky Cinema Collection (canale 303) si veste a festa e diventa SKY CINEMA CHRISTMAS, il canale...

1 giorno ago

Moda

Yellow Weeks Opel: shopping natalizio nel Lifestyle Shop

Con l’arrivo delle festività natalizie, Opel lancia le sue Yellow Weeks, un periodo di offerte eccezionali dedicato agli appassionati del marchio e agli amanti...

5 giorni ago

Giochi

Un Natale ad alta velocità con Carrera: giochi e avventure per tutta la famiglia

Quando si parla di regali di Natale che uniscono divertimento, innovazione e adrenalina, Carrera continua a essere un punto di riferimento per grandi e...

6 giorni ago