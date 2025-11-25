Black Friday Twinkly 2025: sconti imperdibili per illuminare le feste

Con l’avvicinarsi del Black Friday 2025, Twinkly si prepara a illuminare case e giardini con una gamma di offerte esclusive dedicate ai propri prodotti di punta. Il marchio, riconosciuto come leader nell’illuminazione smart e decorativa, proporrà dal 28 novembre 2025 una selezione di luci intelligenti a prezzi scontati, ideali per rendere unico ogni ambiente e impreziosire le decorazioni natalizie.

L’azienda offrirà promozioni su diversi articoli della sua collezione, pensati sia per interni che per esterni, con tecnologie che permettono un controllo semplice e personalizzato tramite Wi-Fi, Bluetooth e assistenti vocali. Gli sconti riguarderanno principalmente i modelli della linea Strings, i sistemi di illuminazione permanente e le decorazioni natalizie smart che hanno contribuito al successo del marchio anche a livello internazionale.

Tra le principali offerte spicca la Twinkly Strings Multicolor 250 LED, ideale per alberi, pareti e finestre, che passa da 119,99 € a 71,99 €. Si tratta di catene luminose intelligenti che combinano estetica e tecnologia, garantendo un’illuminazione dinamica e personalizzabile. Segue la Twinkly Strings HD 500, versione ad alta definizione per effetti visivi ancora più dettagliati e colori vividi, con prezzo ridotto da 179,99 € a 161,99 €.

Un’interessante novità per gli amanti della tecnologia è rappresentata dalle Twinkly Strings USB-C Pearls, soluzioni compatte perfette per scrivanie, setup da gaming e camere da letto, in offerta da 49,99 € a 29,99 €. Per chi desidera un’illuminazione permanente pensata per gli esterni, ci sarà la promozione sulle Twinkly Permanent Lights, catene LED resistenti e personalizzabili, da 299,99 € a 179,99 €.

Non mancheranno le Twinkly Net Lights, reti luminose smart dedicate a siepi, balconi e superfici ampie, che scendono da 99,99 € a 74,99 €, offrendo un effetto omogeneo e scenografico. Infine, per chi vuole completare la decorazione natalizia con un tocco tradizionale, Twinkly propone i Twinkly Reindeers, eleganti renne luminose RGB, perfette per giardini e terrazze, in offerta da 299,99 € a 269,99 €.

Tutti i prodotti mantengono la caratteristica che distingue Twinkly nel panorama dell’illuminazione decorativa: la possibilità di gestire e personalizzare gli effetti luminosi con un’app intuitiva, rendendo ogni installazione un’esperienza creativa e su misura.

Con queste offerte, disponibili a partire dal 28 novembre, Twinkly conferma la propria posizione di riferimento nel settore, offrendo ai consumatori l’opportunità di trasformare spazi domestici e outdoor in scenari luminosi innovativi, sostenibili e dal forte impatto visivo.