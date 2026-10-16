Bluey's Happy Snaps: il nuovo videogioco per famiglie arriva su console e PC

Bluey's Happy Snaps è ora disponibile su tutte le principali piattaforme. Un'avventura colorata per famiglie con fotografie, creatività e fauna australiana.

Bluey's Happy Snaps, il nuovo titolo di Gameloft dedicato all'universo della celebre serie animata Bluey, è ora disponibile a livello globale su tutte le principali piattaforme di gioco tra cui Nintendo Switch, PlayStation, Xbox e PC. Sviluppato da Gameloft Brisbane in collaborazione con Ludo Studio e BBC Studios, il gioco invita bambini e famiglie a immergersi nel mondo di Bluey con un approccio interattivo e creativo.

I giocatori possono esplorare ambientazioni iconiche della serie accanto a Bluey e Bingo, scattando fotografie di momenti speciali e divertenti attività ispirate alle avventure televisive. Utilizzando la fotocamera del papà, ciascuno potrà collezionare ricordi, scoprire la fauna dell'Australia e personalizzare i propri album con adesivi rappresentativi di personaggi e animali. Non mancano sorprese da svelare, attività da condividere in due e la possibilità di sbloccare nuovi costumi per Bluey e Bingo.

Il gioco si distingue per la funzione Play for Real Life, pensata per ispirare il gioco reale oltre allo schermo. Bluey's Happy Snaps suggerisce attività creative come costruire fortini con cuscini o trasformare scatole di cartone in nuove invenzioni, promuovendo così la giocosità nella vita quotidiana.

Per celebrare il lancio, Gameloft ha stretto una collaborazione con la nota conservazionista Bindi Irwin, coinvolta in una serie di contenuti che evidenziano il ruolo educativo del gioco nella scoperta della fauna australiana. Bindi appare nell'Overview Trailer e ha condiviso i suoi pensieri sul gioco con la sua community, sottolineando come Bluey's Happy Snaps rappresenti una celebrazione gioiosa della natura.

L'esperienza videoludica beneficia anche del supporto scientifico, grazie alle ricerche del professor Daniel Johnson (QUT) e Centre of Excellence for the Digital Child. Gli studi indicano che il titolo favorisce autonomia, competenza e creatività nei bambini tramite il gioco libero e la libertà di scelta, incoraggiando curiosità e apprendimento.

Bluey's Happy Snaps è classificato PEGI 3 ed è accessibile a un pubblico internazionale con testi disponibili fin dal lancio in undici lingue, tra cui italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo e giapponese. Il doppiaggio in numerose lingue sarà implementato gratuitamente dopo l'uscita, arricchendo ulteriormente l'offerta per le famiglie di tutto il mondo.

In alcune aree dell'Asia tra cui Giappone, Sud-est asiatico, Hong Kong e Taiwan, il titolo uscirà in digitale il 15 ottobre 2026 e in formato fisico dal 26 novembre 2026 tramite distribuzione SEGA. Il gioco è incluso in Xbox Game Pass e supporta la funzionalità Play Anywhere, permettendo di iniziare la partita su una piattaforma e continuarla su un'altra.

Bluey's Happy Snaps si propone come un'avventura coinvolgente e sicura, capace di unire famiglie, creatività e divertimento, celebrando la meraviglia della natura australiana anche oltre lo schermo.