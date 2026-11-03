Bob Dylan celebra The Rolling Thunder Revue con un box set live senza precedenti

Un autentico evento discografico: il 6 novembre Bob Dylan pubblicherà "The Rolling Thunder Revue: The 1976 Live Recordings", un monumentale box set da 39 CD per Columbia Records e Legacy Recordings. Si tratta della più ampia documentazione dal vivo del leggendario tour del 1976 mai realizzata, con ben 381 tracce - di cui 371 completamente inedite - tratte direttamente dai nastri originali.

Insieme al box, sarà disponibile anche un set da 3 LP che contiene l'intero concerto del 16 maggio 1976 a Fort Worth, remixato dai multitraccia originali. Il brano "Going, Going, Gone", eseguito in quella storica serata, è già online per dare un assaggio del progetto monumentale.

La Rolling Thunder Revue di Dylan, partita il 18 aprile 1976 da Lakeland in Florida e conclusasi il 25 maggio a Salt Lake City dopo ventisette date, rappresenta uno dei capitoli più brillanti e intensi della carriera live del menestrello di Duluth. Il box set offre un'esperienza immersiva, con performance sempre più ispirate che culminano nello storico concerto di Fort Collins del 23 maggio, da cui fu tratto lo speciale "Hard Rain".

Lo scrittore musicale Mikal Gilmore, nelle note di copertina esclusive, racconta: "'Idiot Wind' nell'Hard Rain della NBC è una delle esecuzioni più furiose e brillanti che Dylan abbia mai realizzato davanti a una telecamera. Ancora una volta, fu tutto estemporaneo. [...] Una sola sera, una sola ora. Non fu mai proiettato in un cinema. Non fu mai ritrasmesso, né pubblicato in videocassetta o DVD. È scomparso. Tutto ciò che resta del film The Rolling Thunder che non fu mai realizzato, ma che invece si svolse sui palchi per quattro settimane e mezzo nella primavera del 1976, è ciò che ora tenete tra le mani. Fate partire la musica, chiudete gli occhi e assaporate la storia".

La seconda parte della Rolling Thunder Revue fu caratterizzata da collaborazioni indimenticabili. Dylan riaffiatò sul palco Joan Baez, dando vita a duetti emozionanti in successi come "Blowin' in the Wind" e "Railroad Boy". La band fu tra le più esplosive della sua carriera: Rob Stoner al basso, Scarlet Rivera al violino e Howie Wyeth alla batteria (tutti nella formazione di "Desire"), oltre a chitarristi come Mick Ronson, Steven Soles, David Mansfield e T Bone Burnett.

T Bone Burnett ricorda: "The Rolling Thunder Revue fu il primo tour nazionale di punk rock. Aprì una porta che portò a un'esplosione furiosa di nuova musica - The Clash, Elvis Costello, The Ramones, The Sex Pistols e tanti altri. Dylan l'aveva fatto di nuovo. È bravo ad attraversare porte che nessun altro riesce nemmeno a vedere, porte che gli altri credono siano muri."

Oltre al box e al triplo vinile di Fort Worth, Sony Music allargherà la celebrazione con nuove ristampe dal suo catalogo storico: "Self Portrait" (1970), "Empire Burlesque" (1985), "Knocked Out Loaded" (1986), la raccolta "Dylan" (1973) e "Greatest Hits Vol. 3". Per gli amanti dei live, torna su LP anche "Bob Dylan At Budokan", il celebre concerto registrato a Tokyo nel 1978.

Con questa pubblicazione, si apre un viaggio indimenticabile nella storia del rock: un'occasione unica per rivivere la magia della Rolling Thunder Revue direttamente dalle performance immortali di Bob Dylan.