Viola come il Mare 3: al via la nuova stagione su Canale 5 e Mediaset Infinity

La terza stagione di Viola come il Mare debutta il 4 novembre su Canale 5, con sei settimane in prima serata e anticipazioni in streaming su Mediaset Infinity.

Viola come il Mare ritorna sugli schermi italiani con la terza attesissima stagione, pronta a conquistare il pubblico a partire da mercoledì 4 novembre in prima serata su Canale 5. La fiction, amatissima e seguita da una vasta platea di fan, promette nuovi colpi di scena e altrettante emozioni lungo le sei settimane di programmazione.

Ogni mercoledì sera, la serie andrà in onda in chiaro su Canale 5, seguita dalla pubblicazione in anteprima streaming del successivo episodio su Mediaset Infinity, offrendo così agli spettatori la possibilità di anticipare la visione rispetto alla messa in onda tradizionale. Per sei settimane, la serie andrà in onda in prima serata su Canale 5 e su Mediaset Infinity dove ogni mercoledì, al termine della puntata in chiaro, sarà subito disponibile l'episodio seguente, in anterprima streaming.

La nuova stagione di Viola come il Mare si annuncia ricca di novità, sia sul piano narrativo che grazie a un cast consolidato e nuove intriganti dinamiche. L'attesa per la partenza della terza stagione è alta, complici le storyline coinvolgenti e i personaggi che negli anni hanno saputo entrare nel cuore del pubblico.

Gli spettatori potranno immergersi nel mistero e nelle passioni che da sempre contraddistinguono la serie, vivendo un appuntamento fisso settimanale tra suspense, amore e colpi di scena. L'appuntamento con la terza stagione di Viola come il Mare è fissato: ogni mercoledì, su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.