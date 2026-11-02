Genesis: il tour sinfonico con Martin Levac e orchestra arriva in Italia a dicembre

Torna in Italia una delle esperienze musicali più attese dagli appassionati di progressive rock: Genesis - One Night With The Orchestra, l'unico spettacolo rock-sinfonico dedicato ai capolavori dei Genesis, aprirà il tour italiano il 9 dicembre a Mantova proseguendo in altre sette città.

Sul palco il talentuoso Martin Levac, fra i migliori interpreti di Phil Collins, accompagnato dalla sua band e da un'orchestra di oltre 50 elementi, regalerà al pubblico una rilettura inedita delle hit dei Genesis. Ad arricchire l'evento ci sarà anche il celebre giornalista e storico volto televisivo Carlo Massarini, che guiderà gli spettatori tra racconti e aneddoti sulla storia della leggendaria band; Massarini non sarà presente nelle date di Genova e Ancona.

Il viaggio sinfonico toccherà le seguenti città e teatri: 9 dicembre Mantova (PalaUnical Teatro), 10 dicembre Genova (Politeama Genovese), 11 dicembre Brescia (Teatro Clerici), 12 dicembre Bassano del Grappa (CMP Arena), 14 dicembre Ancona (Teatro delle Muse), 15 dicembre Napoli (Teatro Augusteo), 16 dicembre Bari (Teatro Team) e gran finale il 19 dicembre a Roma (Eur Convention Center La Nuvola - Auditorium).

L'evento propone una fusione coinvolgente tra l'energia del repertorio dei Genesis e le partiture originali di We Know What We Like - The Music of Genesis, arrangiate dalla London Symphony Orchestra nel 1987, offrendo una veste monumentale e ricca di nuove sfumature sinfoniche. Al centro dello spettacolo, la rilettura del leggendario doppio album live Seconds Out (1977): i grandi classici come Firth of Fifth, The Carpet Crawlers e The Cinema Show saranno affiancati da nuovi brani in scaletta, tra cui Los Endos, Ripples e More Fool Me.

Sul palco con Martin Levac suoneranno François Larouche e André Lavergne alle chitarre, Mathieu Groulx alla batteria e Jean-François Duchesne alle tastiere. Insieme a loro la maestosità della One Night Orchestra, composta da 40 musicisti diretti dal maestro Massimo di Paola, e il Coro dei Fiorentini, formato da 20 coristi sotto la guida di Mauro Bacherini.

Accanto alla musica, Carlo Massarini condurrà il pubblico attraverso curiosità e riflessioni sull'eredità musicale dei Genesis, offrendo una prospettiva unica per (ri)scoprire la band. Massarini ha dichiarato: Tornare a presentare, in forma diversa, i Genesis più di 50 anni dopo averli presentati e supportati in radio a Per Voi Giovani e Popoff è un po' la chiusura di un cerchio. Allora eravamo, come tutti i ragazzi italiani presso cui i Genesis erano questione di cuore, affascinati ed entusiasti delle magìe di cui la band si ammantava. Mai avrei pensato che mezzo secolo dopo mi sarei trovato a raccontarli su un palco, dove sono diventati materia di contaminazione con la musica classica, che era in fondo parte delle loro influenze. Anzi, credo che la loro, come quella dei Beatles, Pink Floyd, King Crimson e altri, fra qualche decennio sarà considerata la musica classica del Novecento.

I biglietti per tutti gli appuntamenti sono già in vendita e l'attesa per questo evento unico si fa crescente tra i fan italiani della storica band britannica.