Atlante della musica in Italia: un viaggio tra i luoghi che hanno segnato 60 anni di storia

Arriva in libreria il 13 novembre Atlante della musica in Italia. Luoghi, storie e percorsi per viaggi musicali, pubblicato da Ulrico Hoepli Editore e curato da Luca De Gennaro, una guida innovativa dedicata ai luoghi che hanno fatto la storia della musica italiana negli ultimi 60 anni.

L'opera, unica nel suo genere, si rivolge non solo agli appassionati di musica, ma anche a viaggiatori curiosi e a chi desidera scoprire episodi inediti e storie indimenticabili. La guida si distingue come un vero e proprio viaggio attraverso le città e le regioni che hanno plasmato la colonna sonora di diverse generazioni, da Torino a Milano, da Genova all'Emilia Romagna, passando per Firenze, Roma, Napoli e Puglia.

Un po' racconto di viaggio, un po' guida turistica, un po' saggio storico, l'opera stimola l'immaginazione del lettore e svela aneddoti ed eventi memorabili, raccontati direttamente dalla prospettiva dei luoghi che ne sono stati testimoni. Il volume offre itinerari guidati con indirizzi precisi, da percorrere fisicamente o virtualmente grazie a un ricco apparato fotografico e una playlist composta da decine di brani che accompagnano la narrazione.

Dalle pagine emergono episodi leggendari: Louis Armstrong in concerto a Torino nel 1935, i Beatles che suonano al Vigorelli di Milano nel 1965, i Kiss e gli Iron Maiden a Genova nel 1980. In Emilia Romagna il lettore può seguire le orme di Ligabue e Vasco Rossi, a Firenze vivere le tappe fondamentali dei Litfiba, mentre a Roma vengono offerti suggerimenti attuali per scoprire la scena musicale dal vivo.

Per Napoli la guida suggerisce che la storia della musica si ascolta più che si racconta, con curiosità come l'hotel dove i Genesis scrissero il testo di Watcher of the Skies. La sezione dedicata alla Puglia invita invece a un viaggio lungo tutto il territorio regionale.

L'Atlante rappresenta la prima mappa completa dell'Italia musicale, superando per la prima volta il limite delle guide locali o delle singole monografie grazie alla collaborazione di otto giornalisti musicali esperti delle rispettive regioni: Carmine Aymone, Carlo Bordone, Roberto Caselli, Fabio De Luca, Corrado Minervini, Giancarlo Passarella, Antonio Ranalli, Antonio Righetti.

La presentazione ufficiale del volume si terrà il 21 novembre alle 16.30 presso la Fabbrica del Vapore di Milano nell'ambito della Milano Music Week. Al talk parteciperanno Luca De Gennaro, Ezio Guaitamacchi, Roberto Caselli e l'Assessore alla Cultura di Milano, Tommaso Sacchi. Alla fine dell'incontro gli autori saranno disponibili per il firmacopie. L'ingresso sarà gratuito, con prenotazione obbligatoria.

L'Atlante della musica in Italia si affianca come progetto gemello ad Atlante Rock, il best seller che ha esplorato i luoghi sacri del rock mondiale, e si candida a diventare una bussola imprescindibile per tutti gli amanti della musica italiana.