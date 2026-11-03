Zelig 30: Su Canale 5 una serata speciale con il meglio della comicità italiana

Il meglio di Zelig 30 va in onda il 3 novembre con Michelle Hunziker, Ale e Franz e tanti grandi comici italiani. Anche il Best Minute e musica live.

Martedì 3 novembre in prima serata su Canale 5 arriva un appuntamento imperdibile per gli amanti della comicità: Il Meglio di Zelig 30. Una puntata speciale, condotta da Michelle Hunziker insieme al duo Ale e Franz, che propone i momenti più esilaranti delle quattro serate celebrative dedicate ai trent'anni dello show più longevo della comicità televisiva italiana.

Sul palco si alterneranno alcuni tra i nomi più amati e graffianti del cabaret e della stand up comedy: Paolo Rossi, Max Giusti, Enrico Brignano, Gioele Dix, Raul Cremona, Leonardo Manera, Antonio Ornano, Maurizio Lastrico, Nuzzo e Di Biase, Vincenzo Comunale, Anna Maria Barbera, Max Cavallari, Maurizio Battista, Senso d'Oppio, Gigi Rock, Claudio Batta, Simone Barbato e Francesco Migliazza saranno protagonisti di monologhi, personaggi e sketch che hanno fatto la storia del programma.

La serata prevede anche l'assegnazione del Best Minute, il premio dedicato al minuto più divertente nella storia di Zelig. A consegnare il riconoscimento saranno tre autentici fuoriclasse della risata: Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro ed Elio, che premieranno Antonio Albanese, una vera icona della comicità italiana contemporanea.

L'atmosfera sarà arricchita dalla musica dal vivo della Roy Paci Orchestra, formazione storica e vera colonna sonora del programma, oltre alle coinvolgenti coreografie del corpo di ballo che accompagneranno le diverse fasi dello show.

Il programma è ideato e scritto da Gino & Michele, Giancarlo Bozzo e un team autorale consolidato. La regia è affidata a Marco Beltrami, con produzione esecutiva firmata Lezgo Studio srl, costumi di Laura Liguori e scenografia di Marco Calzavara. La fotografia è curata da Gianluca Bronzini, per una produzione pensata per celebrare al meglio la comicità italiana e la storia di Zelig.

Il Meglio di Zelig 30 si annuncia come una serata evento capace di far rivivere emozioni e risate ai telespettatori, in un viaggio attraverso trent'anni di sketch indimenticabili e grandi protagonisti.