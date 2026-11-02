Welo torna con Madre: sonorità urban e tradizione salentina contro la violenza

Welo ritorna sulla scena musicale con un nuovo brano potente e carico di significato, lanciando il singolo "Madre" disponibile da venerdì 6 novembre su tutte le piattaforme digitali. L'artista salentino, riconosciuto come una delle voci più autentiche e innovative dell'attuale panorama urban italiano, propone un pezzo che fonde sapientemente sonorità contemporanee e gli elementi ritmici tipici della tradizione musicale del Salento, come il richiamo alla pizzica e ai tamburi.



"Madre" emerge come un incontro tra passato e presente, dove le radici territoriali si intrecciano con un linguaggio musicale attuale e immediatamente riconoscibile. Il brano si distingue non solo per la ricercatezza sonora, ma anche per l'impegno sociale. Welo affronta direttamente tematiche di forte impatto come la violenza sulle donne, utilizzando la musica come veicolo di sensibilizzazione e riflessione. "Madre parla di una tematica che purtroppo conosciamo fin troppo bene, ma alla quale non dovremmo mai abituarci. Non volevo fare una canzone che raccontasse la violenza in maniera didascalica, volevo immaginare Maria, pensare a quanto è assurdo che una donna possa perdere la vita per mano di qualcuno che diceva di amarla", spiega l'artista.



Nel brano spiccano i suoni del tamburo e il ballo, veri simboli della radicata identità salentina di Welo, che qui assumono un significato inedito. Diventano un gesto di resistenza e reazione a un dolore troppo grande per essere accolto nell'immobilità. Welo aggiunge: "Nel pezzo ci sono il tamburo e il ballo, che mi porto dentro da sempre e che fanno parte delle mie radici, del mio Salento. Ma qui diventano anche un modo per reagire a qualcosa che fa troppo male per restare fermi. Mi piaceva l'immagine di Maria che torna a ballare, non perché il dolore scompaia, ma perché non può essere l'unica cosa che resta di lei. Quel tamburo vorrei che suonasse anche per chi non ha più voce, per tutte le donne che hanno il diritto di vivere, scegliere ed essere libere, senza dover avere paura. Una canzone non può cambiare le cose, ma so che certe storie non possono diventare soltanto un'altra notizia che dopo qualche giorno dimentichiamo."



Con questo singolo, Welo ribadisce il ruolo sociale e culturale della musica come mezzo per non dimenticare le vittime e per promuovere la libertà e il diritto di ciascuno a scegliere e costruire il proprio futuro, senza costrizioni o violenza. Il brano si propone così di mantenere viva la memoria e stimolare domande nella società, sottolineando che il ricordo e la lotta non devono mai fermarsi.



Welo, nome d'arte di Manuel Mariano, classe 1999, si è distinto negli anni come uno dei protagonisti più innovativi della scena urban. Cresciuto a Salento, ha fondato il collettivo 23.7 nel 2017 e, dal 2022, ha intrapreso la carriera solista, facendosi notare con singoli incisivi e un forte radicamento territoriale. La svolta arriva con "Malessere" nel 2023, mentre nel 2024 pubblica l'EP "WELO WE 23" e segue una serie di collaborazioni importanti con nomi come Enzo Dong, Mikush, e Guè. Le sue opere non sono solo intrattenimento: sono specchio della generazione contemporanea, cronaca sociale e desiderio di riscatto.



Punto di riferimento anche per l'impegno sociale, Welo include volti e storie dei quartieri popolari nei suoi videoclip, portando avanti il messaggio di una musica che dà voce a chi spesso resta ai margini. Nel 2025 con "EMIGRATO" raggiunge Sanremo Giovani e un suo brano diventa la sigla ufficiale di Sanremo 2026. A seguire, duetta con Anna Tatangelo in "Notte Poetica" e partecipa alla Notte della Taranta, consolidando il legame con la tradizione locale. Nel 2026, con collaborazioni come quella con Alvaro Soler e Roy Paci in "IL SOLE", Welo continua a sperimentare contaminazioni e progetti trasversali, senza mai dimenticare le proprie origini.



Oggi, la musica di Welo si distingue per la capacità di abbracciare il nuovo e il classico, traghettando nelle sue canzoni storie personali, contraddizioni sociali e una costante tensione verso la ricerca di libertà, voce e riscatto.