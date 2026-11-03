METRO Redux si rinnova: disponibile oggi l'aggiornamento Next-Gen per console e PC

L'iconico viaggio nelle metropolitane post-apocalittiche di Mosca torna più attuale che mai grazie al nuovo aggiornamento Next-Gen di METRO Redux, ora disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Questo upgrade gratuito per tutti i possessori di METRO 2033 Redux e METRO Last Light Redux offre grafiche migliorate, prestazioni potenziate e funzionalità moderne specifiche per le piattaforme più recenti.



Fedele alla promessa di qualità, l'aggiornamento introduce una risoluzione reale in 4K a 60 FPS e la possibilità di ottenere un 4K upscalato a 120 FPS, rendendo ancora più immersiva l'esperienza delle origini della saga. Per sfruttare al massimo le performance, è necessario disporre di un monitor o di una TV compatibili.



L'update, già scaricabile anche su PC tramite Steam, Windows, Epic Games Store e GOG, rappresenta il modo definitivo per vivere (o rivivere) una delle serie FPS narrative più amate dal pubblico. I giocatori potranno riscoprire la storia, i personaggi e le atmosfere che hanno definito METRO, preparandosi così al lancio del nuovo capitolo, METRO 2039, previsto per il 4 febbraio 2027.



Per i fan di lunga data, l'aggiornamento Next-Gen rappresenta l'occasione perfetta per riscoprire uno dei franchise FPS narrativi più celebri del mondo videoludico, offrendo al contempo un punto di partenza ideale per i neofiti per scoprire il mondo, i personaggi e gli eventi che hanno definito la serie prima di intraprendere il prossimo capitolo nei panni dello Straniero in METRO 2039.



L'intera saga di METRO continua ad essere sviluppata tra l'Ucraina e Malta, nonostante le difficoltà derivate dall'invasione russa su larga scala. Il team di sviluppo conferma il suo costante supporto alla patria e ai colleghi in difficoltà, invitando anche la community internazionale a contribuire alle iniziative di solidarietà.



Con il ritorno di METRO Redux in una veste next-gen, la serie si proietta verso il futuro senza dimenticare le proprie radici. Il nuovo upgrade promette di accontentare sia i nostalgici sia chi si avvicina oggi per la prima volta a uno dei mondi più affascinanti e intriganti mai apparsi nel panorama videoludico contemporaneo.