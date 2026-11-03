Paolo Belli torna in concerto: due appuntamenti teatrali segnano la ripresa

Paolo Belli riprende la sua attività e annuncia due concerti teatrali tra dicembre e gennaio con la Big Band. Il nuovo spettacolo debutta a Formigine.

Paolo Belli torna finalmente sul palco con la sua musica dopo alcuni mesi di assenza segnati da un incidente che lo aveva costretto a sospendere le attività artistiche e pubbliche. Il musicista emiliano, molto amato dal pubblico italiano, riparte con due attesi appuntamenti teatrali: il 6 dicembre all'Auditorium Spira Mirabilis di Formigine, in provincia di Modena, e il 15 gennaio alla Lavanderia a Vapore di Collegno, in provincia di Torino.

Questi eventi segnano la ripresa ufficiale dell'attività professionale di Belli, che presenterà il nuovo show dal titolo 'Come se non ci fosse un domani'. L'esibizione è dedicata al suo percorso artistico e avrà il suo debutto, con la cosiddetta data zero, proprio nella città natale dell'artista emiliano.

Belli si racconta: Sospendere ogni attività è stata una scelta spontanea ed allo stesso tempo necessaria, perché in quel momento tornare al mio lavoro sarebbe stato impossibile. Ora sento di poter riprendere la mia attività professionale, anche se quanto accaduto rimarrà dentro di me per sempre.

Da dicembre, Paolo Belli e la sua inconfondibile Big Band torneranno a esibirsi in varie tappe in tutta Italia. Gli appuntamenti live lo vedranno nuovamente affiancato dai musicisti, dai tecnici e dai collaboratori che lo seguono fedelmente da anni, pronti a portare sul palco energia e passione con i brani che hanno segnato la carriera dell'artista.

L'attesa per questa nuova stagione di concerti si percepisce tra i fan, desiderosi di ritrovare la voce, le canzoni e l'entusiasmo di Paolo Belli dal vivo. Con il nuovo spettacolo, il ritorno alla musica sarà anche un ritorno alle origini, celebrando un percorso che ha sempre posto al centro il calore del pubblico e la voglia di condividere emozioni senza riserve.