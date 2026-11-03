I Legnanesi portano in scena la nuova commedia Intelligenza Artigianale

I Legnanesi tornano a teatro con una nuova, irresistibile commedia: Intelligenza Artigianale. Il debutto della tournée è fissato per il 13 novembre al Teatro Cinema Teatro Auditorio Giovanni XXIII di Cassano Magnago (VA), pronto a coinvolgere il pubblico in ben 43 appuntamenti al Teatro Manzoni di Milano a partire dall'8 gennaio 2027.

La celebre compagnia lombarda affronta con il consueto stile ironico e nostalgico uno dei temi più attuali: il rapporto tra uomo e tecnologia. Protagonisti dello spettacolo restano La Teresa, La Mabilia e Il Giovanni, che si ritrovano a confrontarsi con una novità assoluta: un robot domestico di nome Ambrogio, entrato nella casa dei Colombo per la Festa della Donna. Se da una parte Ambrogio si dimostra subito prezioso, aiutando in tutto e per tutto, dall'altra l'atmosfera casalinga viene presto sconvolta quando inizia ad agire di sua iniziativa, generando una girandola di equivoci e situazioni comiche tipiche della compagnia.

Intelligenza Artigianale mette così in scena un confronto tra la tradizione, affidata a mestieri e buon senso di una volta, e il futuro tecnologico che sembra conoscere tutte le risposte. Tra i mestieri di una volta, le tradizioni da difendere, grandi quadri musicali e la consueta allegria della corte, La Teresa lotterà per salvare un mondo che rischia di scomparire, mentre La Mabilia farà come sempre di tutto per conquistare il pubblico. Il Giovanni, per una volta, ci sorprenderà dimostrando che anche l'intelligenza più semplice può essere quella che vede più lontano.

Oltre alla versione integrale, i Legnanesi porteranno in tournée anche C'era una volta, lo spettacolo senza quadri musicali. Tra le numerose tappe, oltre all'atteso approdo milanese, figurano città come Legnano, Gallarate, Bergamo, Lugano, Varese, Como, e molte altre, coinvolgendo decine di teatri e platee in tutto il nord Italia e in Svizzera.

I Legnanesi, fondati a Legnano nel 1949 e diventati nel tempo la compagnia di riferimento per la commedia lombarda, continuano dunque a rinnovare la tradizione portando in scena lo spaccato ironico e popolare della tipica corte, attraverso le storie della famiglia Colombo. La regia è di Antonio Provasio, le musiche e coreografie di Enrico Dalceri, i testi di Mitia Del Brocco: una squadra che garantisce continuità e qualità allo stile della compagnia.

I biglietti sono già disponibili in prevendita su Ticketone e nei punti vendita abituali. Una nuova stagione all'insegna del divertimento e della riflessione sul futuro che avanza, senza perdere il gusto e il calore della comicità artigianale.