Cecilia Larosa pubblica il nuovo video ufficiale di Grafite, estratto dall'album Vivi

Cecilia Larosa torna sotto i riflettori con la pubblicazione del video ufficiale di Grafite, brano tratto dall'album d'esordio Vivi. La cantautrice calabrese, originaria di Locri, prosegue così il suo percorso di affermazione nella scena musicale nazionale. L'album, prodotto artisticamente da Piero Cassano, esprime una ricerca sonora che abbraccia il pop contemporaneo, suggestioni soul e richiami alla tradizione mediterranea.



Grafite è una canzone profondamente personale, nata durante una notte insonne e rimasta a lungo nel cassetto prima di vedere la luce. "Grafite è nata in una notte insonne. A volte succede così: una melodia, una frase si insinuano nei pensieri, continuando a tornare, come se chiedessero di essere ascoltate", racconta Cecilia Larosa.



Sviluppato grazie al confronto con il produttore Gianluca Burzese, l'arrangiatore Edoardo "Reizon" Benevides Costa e il contributo del bassista Flavio Scopaz, il brano si trasforma in un racconto di riscatto e consapevolezza. "Per molto tempo questo brano è rimasto nel cassetto, finché non ho deciso di farlo ascoltare a Piero Cassano e Gianluca Burzese, insieme ai quali ho completato il pezzo, trasformandolo in una sorta di riscatto rispetto alla situazione che inizialmente mi aveva ispirata", svela Larosa.



La canzone affronta il tema della reazione alle difficoltà, sottolineando come sia possibile trasformare l'esperienza dolorosa in una fonte di forza e crescita. Il rapporto della cantautrice con la scrittura emerge come veicolo non solo di espressione artistica, ma anche di comprensione e rielaborazione delle proprie emozioni: "Per me rappresenta uno degli aspetti più sorprendenti della musica: la capacità di tirare fuori, spesso senza che ce ne accorgiamo, il coraggio che non pensavamo di avere".



Negli ultimi due anni Cecilia Larosa si è distinta anche nella scena live italiana, aprendo i concerti di Matia Bazar, Ricchi e Poveri, Loredana Bertè, Tiromancino, Francesco Baccini, Lorenzo Fragola e Vasco Brondi, confermando la crescente vicinanza con il pubblico. Alla 76ª edizione del Festival di Sanremo ha ricevuto un riconoscimento speciale ai Sanremo Music Awards per la sua attività artistica.



Con Grafite e l'intero album Vivi, Cecilia Larosa lancia un messaggio di coraggio, rinascita e fiducia. La sua musica si fa portavoce dei sentimenti di chi cerca la forza di andare avanti dopo i momenti più difficili, ricordando che dentro ognuno di noi esiste, spesso nascosta, la voglia di ricominciare.