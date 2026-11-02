Radio Italia Live: torna il grande show con Biagio Antonacci e le stelle della musica

Radio Italia Live riparte dal 6 novembre 2026 con Biagio Antonacci e tanti artisti italiani. In onda ogni venerdì sera su radio, tv e online.

Radio Italia Live ritorna, a partire dal 6 novembre 2026, con una nuova e attesissima stagione ricca di protagonisti della musica italiana. Lo storico appuntamento dedicato alle performance live degli artisti più amati sarà trasmesso ogni venerdì alle 21 su Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming sul sito radioitalia.it, oltre ad essere disponibile on demand su Discovery+.

La conduzione sarà affidata a Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Francesca Leto e Paoletta, mentre la regia porterà la firma di Lele Biscussi con la direzione artistica di Sergio Pappalettera. Le esibizioni si svolgeranno nell'Italiana Assicurazioni Music Place, confermando il legame con uno dei luoghi simbolo della musica dal vivo milanese.

La stagione si aprirà con Biagio Antonacci il 6 novembre 2026, seguito ogni settimana da nuove grandi voci: Ditonellapiaga il 13 novembre, The Kolors il 20 novembre, Sayf il 27 novembre, Madame il 4 dicembre, Tommaso Paradiso l'11 dicembre e Bambole di Pezza il 18 dicembre. Dall'anno nuovo, sono già stati annunciati Alfa, Francesco Gabbani, Levante, Malika Ayane, Samurai Jay, Serena Brancale e molti altri nomi amatissimi dal pubblico.

Radio Italia Live promette anche quest'anno un viaggio imperdibile tra live e interviste esclusive ai principali protagonisti della scena musicale italiana, confermando il suo ruolo di vetrina per interpretazioni inedite e momenti di grande emozione musicale. L'ampia copertura sarà rafforzata da una campagna di comunicazione sui social ufficiali di Radio Italia e Italiana Assicurazioni, con contenuti dedicati pubblicati su Facebook, Instagram, TikTok, X, Youtube e sul sito radioitalia.it.







