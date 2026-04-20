Bosch sostiene The Glitch Camp: design e inclusione protagonisti alla Milano Design Week

Bosch Italia rafforza il proprio legame con il mondo del design sostenendo la terza edizione di The Glitch Camp, il campeggio urbano gratuito organizzato dalla Fondazione Francesco Marelli e dall'Istituto Europeo di Design (IED) in occasione della Milano Design Week dal 20 al 26 aprile 2026. L'evento, dedicato agli studenti di design di tutto il mondo, si svolge quest'anno per la prima volta presso l'Ex Macello di Porta Vittoria, al centro del progetto di rigenerazione urbana ARIA che ospiterà il nuovo campus internazionale IED.

L'iniziativa mira a promuovere inclusione, dialogo internazionale e contaminazione culturale, offrendo un'esperienza unica a circa 300 giovani designer di oltre 30 nazionalità diverse. L'area, trasformata in uno spazio temporaneo di accoglienza gratuita, consente ai partecipanti di vivere Milano durante uno degli eventi più importanti del settore, partecipando a workshop, attività e momenti di networking.

Anche in questa edizione, l'illuminazione del campeggio è affidata a 40 lampade portatili a LED EasySpotLight 18V-400 fornite dalla divisione Power Tools di Bosch Italia. Un gesto che va oltre il simbolico: le lampade, leggere e versatili, garantiscono fino a 10 ore di luce grazie alla batteria da 2,0Ah, permettono di scegliere tra luce fredda e calda, regolano l'intensità e si adattano a ogni esigenza, fornendo anche la funzione di power bank tramite l'uscita USB-C per ricaricare dispositivi elettronici.

The Glitch Camp si conferma così un punto di riferimento per la comunità creativa internazionale: l'obiettivo è sviluppare una cultura del progetto etica, sostenibile e con impatto sociale positivo, in dialogo con il tessuto urbano, commerciale e istituzionale della città. L'iniziativa consente una virtuosa interazione fra le realtà locali e la community globale IED, confermando Milano come capitale della creatività e della trasformazione responsabile.