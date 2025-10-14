Connect with us

BRESH: “UMORE MAREA” è certificato Oro

Il cantante italiano Bresh continua a conquistare traguardi significativi con la sua musica. Il suo singolo “UMORE MAREA” ha ottenuto la certificazione ORO (FIMI / NIQ), affermandosi come uno dei brani più apprezzati del suo repertorio. Questo successo si aggiunge al riconoscimento dell’intero album “MEDITERRANEO”, anch’esso certificato Oro.

“MEDITERRANEO”, l’album che include “UMORE MAREA”, è composto da 16 tracce ispirate all’immaginario del viaggio, del mare e della Liguria, temi ricorrenti nella poetica del cantautore. Con immagini vivide e immediate, “UMORE MAREA” esplora la sensazione di incertezza e precarietà emotiva, rappresentando le emozioni come un mare che alterna alta e bassa marea, invitando l’ascoltatore a mantenere equilibrio e a non farsi sopraffare.

Nel video del brano, diretto da Emanuele Cantò, emergono due costanti dell’universo di Bresh: il viaggio, inteso non solo come tragitto ma come una meta in sé, e il mare, visto come punto di partenza e ritorno. Con un approccio visivo evocativo, il video amplifica il messaggio del brano, unendo suoni e visioni in un’unica esperienza sensoriale.

A partire da fine ottobre, Bresh si prepara a intraprendere il suo primo tour nei palasport. Dopo l’esordio a Jesolo il 25 ottobre, il tour proseguirà a Roma il 1° novembre, per due date già sold out a Milano il 6 e 7 novembre, concludendosi a Bologna il 9 novembre. Queste date segnano un passo significativo nella carriera di Bresh, consolidando la sua presenza nella scena musicale italiana.

Con uno stile unico e testi introspezioni, Bresh continua a conquistare fan e critica, dimostrando che l’arte, la profondità e un pizzico di Liguria possono davvero mettere le ali a un progetto musicale di successo.

