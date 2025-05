BRUCE SPRINGSTEEN: disponibile in digitale il brano “REPO MAN”

Bruce Springsteen torna a far parlare di sé con l’uscita in digitale di “Repo Man”, un brano tratto dall’album perduto “Somewhere North of Nashville”, quarto singolo che anticipa “TRACKS II: THE LOST ALBUMS”, la collezione di sette album mai pubblicati prima, in arrivo il 27 giugno. Questi album inediti comprendono 83 canzoni composte tra il 1983 e il 2018 per offrire uno sguardo senza precedenti ai lati meno noti del Boss.

“TRACKS II: THE LOST ALBUMS” includerà titoli come “LA Garage Sessions ’83”, “Streets of Philadelphia Sessions”, “Faithless”, “Somewhere North of Nashville”, “Inyo”, “Twilight Hours” e “Perfect World”, e sarà disponibile in versioni limitate di 7 CD, 9 LP e digitale. *Ogni album sarà arricchito da un libro rilegato in tessuto di 100 pagine con foto d’archivio rare e note dettagliate sui brani, firmate dal saggista Erik Flannigan, insieme a una presentazione personale del progetto scritta da Springsteen*.

L’album “Somewhere North of Nashville” presenta 12 tracce ispirate ai suoni honky tonk, rockabilly e country uptempo. Registrato nell’estate del 1995, il disco vede la collaborazione della Sessions Band, inclusi Danny Federici, Garry Tallent e Gary Mallaber, e rappresenta *la prima volta dai tempi di “Born In The U.S.A.” in cui Springsteen ha registrato dal vivo in studio con una band completa.*

Springsteen ricorda: «Quello che è successo è che ho scritto tutte queste canzoni country nello stesso momento in cui scrivevo ‘The Ghost of Tom Joad’. Quelle sessioni si sovrappongono completamente. Cantavo ‘Repo Man’ nel pomeriggio e ‘The Line’ di notte. Quindi il disco country è stato realizzato contemporaneamente a ‘The Ghost of Tom Joad’».

In concomitanza con l’uscita di “Repo Man”, questa sera Bruce Springsteen e la E Street Band inizieranno il The Land of Hope & Dreams Tour a Manchester, nel Regno Unito, un evento che attirerà oltre 700.000 fan in 16 date estive. La tournée è già stata definita *“una delle tournée di maggior successo di tutti i tempi” (Pollstar), “il più grande show sulla Terra” (Billboard) e “una lezione magistrale sul potere edificante del rock-and-roll” (Washington Post).* In Italia, il Boss si esibirà a San Siro a Milano il 30 giugno e il 3 luglio 2025.

In aggiunta a “Repo Man”, “Tracks II: The Lost Albums” ha già svelato brani come “Rain in the River” da “Perfect World”, “Blind Spot” da “Streets of Philadelphia Sessions” e “Faithless” dall’album omonimo. L’annuncio della collezione è stato accolto con entusiasmo dalla critica: *“un tesoro” (David Muir, ABC World News Tonight), “sorprendente” (Rolling Stone) e “troppo bello per essere vero” (New York Magazine).* Il New York Times ha sottolineato che anche i fan più accaniti saranno *“sorpresi dalla portata di Tracks II”.*