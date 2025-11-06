Bugzy Malone e Conor Benn insieme nel video musicale di “Undisputed”

Steel City Interactive, in collaborazione con il rapper, attore e pugile britannico Bugzy Malone, presenta in anteprima il video musicale esclusivo del brano “Undisputed”, ispirato all’omonimo videogioco. Il progetto celebra il recente lancio di Undisputed Championship Edition e unisce due mondi complementari: quello della musica e quello della boxe.

Il video, disponibile online, vede la partecipazione eccezionale del pugile britannico Conor Benn, uno dei talenti più rappresentativi della boxe internazionale. L’artista di Manchester, noto per la sua energia e per la passione verso lo sport, porta sullo schermo un’estetica potente e simbolica. “Undisputed” è descritto come una dichiarazione di fiducia e resilienza, un brano che utilizza le metafore del pugilato per raccontare la carriera e le sfide personali di Bugzy Malone: allenarsi con disciplina, affrontare gli avversari – siano essi rivali o scettici – e vincere grazie alla determinazione.

Bugzy Malone, già noto per le sue incursioni nel mondo dello sport, è stato recentemente inserito come personaggio giocabile all’interno di Undisputed, insieme a figure di rilievo come Skye Nicholson, Jake LaMotta e Lupe Fiasco. Questo aggiornamento gratuito consolida ulteriormente il legame tra musica, cultura pop e sport competitivo, offrendo ai fan un’esperienza ancora più immersiva.

Undisputed Championship Edition è ora disponibile per il download su PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X|S e PC Steam. Il gioco, sviluppato da Steel City Interactive e pubblicato da Deep Silver, si posiziona come una delle simulazioni di boxe più realistiche mai realizzate, offrendo sessioni 1-2 giocatori sia in locale sia online.

Con questa collaborazione, la musica e lo sport si fondono in un unico linguaggio: l’autenticità della lotta e la volontà di superare ogni limite. “Undisputed” diventa così molto più di un titolo o di un videogioco; è una celebrazione della perseveranza e della forza interiore che spinge ogni artista e atleta a non arrendersi mai.

