MY HERO ULTRA RUMBLE: Mirko Rabbit Hero protagonista della Stagione 17

La stagione 17 di MY HERO ULTRA RUMBLE debutta oggi con l'introduzione di Mirko, la celebre Rabbit Hero, come nuovo personaggio giocabile. Mirko si aggiunge al cast del battle royale free-to-play basato sull'universo di My Hero Academia portando in campo velocità, agilità e una potenza travolgente. Il suo Quirk, Rabbit, le consente di effettuare balzi e movimenti rapidi su tutto il campo di battaglia, raggiungendo avversari in un istante e mantenendo alta la pressione con attacchi ravvicinati.

Specializzata come eroe di tipo Rapido, Mirko può concatenare una serie di calci ad alto impatto grazie a un set di abilità dinamiche e spettacolari. Le sue mosse includono Luna Strike, un calcio volante capace di generare onde d'urto devastanti, Luna Arc, un calcio tuffo in rotazione, e Luna Crescent, un'onda di vuoto che può annullare i proiettili nemici. Il personaggio dispone inoltre di azioni speciali per il recupero istantaneo e lanciarsi nuovamente verso i bersagli, confermando la sua eccellenza nel gioco offensivo.

I giocatori potranno sbloccare nuovi costumi, inclusa la versione Hero Costume Final Battle di Mirko, insieme a completi per altri personaggi come Present Mic e Hawks. La stagione arricchisce l'esperienza di gioco con numerosi eventi speciali e una vasta gamma di ricompense. Tra i contenuti ottenibili figurano costumi, emote, tracce vocali e oggetti T.U.N.I.N.G., disponibili attraverso Eventi Agenzia, Eventi Missione e Battaglie per il controllo di un'area.

MY HERO ULTRA RUMBLE rimane accessibile gratuitamente su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, consolidandosi come esperienza multiplayer coinvolgente nel panorama dei giochi di combattimento ispirati agli anime. Combattendo con una velocità e una potenza travolgenti, Mirko sfrutta il suo Quirk, Rabbit, per lanciarsi sul campo di battaglia e raggiungere i nemici in un istante. L'arrivo di Mirko promette una stagione ricca di adrenalina e nuove strategie per tutti i fan.