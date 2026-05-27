MY HERO ULTRA RUMBLE: Mirko Rabbit Hero protagonista della Stagione 17
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MY HERO ULTRA RUMBLE: Mirko Rabbit Hero protagonista della Stagione 17

La Stagione 17 di MY HERO ULTRA RUMBLE introduce Mirko, la Rabbit Hero, come nuovo personaggio giocabile assieme a nuovi costumi, eventi e ricompense speciali.

di Vincenzo Forgione
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La stagione 17 di MY HERO ULTRA RUMBLE debutta oggi con l'introduzione di Mirko, la celebre Rabbit Hero, come nuovo personaggio giocabile. Mirko si aggiunge al cast del battle royale free-to-play basato sull'universo di My Hero Academia portando in campo velocità, agilità e una potenza travolgente. Il suo Quirk, Rabbit, le consente di effettuare balzi e movimenti rapidi su tutto il campo di battaglia, raggiungendo avversari in un istante e mantenendo alta la pressione con attacchi ravvicinati.

Specializzata come eroe di tipo Rapido, Mirko può concatenare una serie di calci ad alto impatto grazie a un set di abilità dinamiche e spettacolari. Le sue mosse includono Luna Strike, un calcio volante capace di generare onde d'urto devastanti, Luna Arc, un calcio tuffo in rotazione, e Luna Crescent, un'onda di vuoto che può annullare i proiettili nemici. Il personaggio dispone inoltre di azioni speciali per il recupero istantaneo e lanciarsi nuovamente verso i bersagli, confermando la sua eccellenza nel gioco offensivo.

I giocatori potranno sbloccare nuovi costumi, inclusa la versione Hero Costume Final Battle di Mirko, insieme a completi per altri personaggi come Present Mic e Hawks. La stagione arricchisce l'esperienza di gioco con numerosi eventi speciali e una vasta gamma di ricompense. Tra i contenuti ottenibili figurano costumi, emote, tracce vocali e oggetti T.U.N.I.N.G., disponibili attraverso Eventi Agenzia, Eventi Missione e Battaglie per il controllo di un'area.

MY HERO ULTRA RUMBLE rimane accessibile gratuitamente su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, consolidandosi come esperienza multiplayer coinvolgente nel panorama dei giochi di combattimento ispirati agli anime. Combattendo con una velocità e una potenza travolgenti, Mirko sfrutta il suo Quirk, Rabbit, per lanciarsi sul campo di battaglia e raggiungere i nemici in un istante. L'arrivo di Mirko promette una stagione ricca di adrenalina e nuove strategie per tutti i fan.

MY HERO ULTRA RUMBLE: Mirko Rabbit Hero protagonista della Stagione 17

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