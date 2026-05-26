Call of the Elder Gods: Miskatonic Edition arriva su PlayStation 5 e Switch 2 a settembre 2026

Call of the Elder Gods: Miskatonic Edition debutta il 10 settembre 2026 su PlayStation 5 e Nintendo Switch 2, pronto a trasportare i giocatori in un mondo pieno di misteri, enigmi e atmosfere lovecraftiane. Sviluppato da Kwalee e Out of the Blue Games, il titolo rappresenta il seguito spirituale del pluripremiato Call of the Sea, offrendo un'esperienza narrativa e puzzle ancora più immersiva.

Ambientato dopo gli eventi di Call of the Sea, il nuovo capitolo segue le vicende del professor Harry Everhart e della studentessa Evangeline Drayton della Miskatonic University. Entrambi sono tormentati da visioni e sogni collegati a un oscuro artefatto, e il loro cammino li porterà a svelare verità sconvolgenti sulla realtà, sul tempo e sugli antichi dei. I protagonisti, doppiati da Yuri Lowenthal e Cissy Jones, si muovono tra enigmi articolati, misteri e ambientazioni oniriche ispirate ai racconti di H.P. Lovecraft, in particolare a "L'ombra fuori dal tempo".

La Miskatonic Edition includerà non solo il gioco base, ma anche una colonna sonora digitale, tre cartoline collezionabili, la tessera identificativa di Evangeline Drayton e l'artbook "The Art of Call Of The Elder God".

Il gameplay si distingue per una nuova profondità nei puzzle ambientali e oggettuali, consentendo di alternare tra i due personaggi principali per affrontare sfide complesse che si snodano attraverso spazi e linee temporali differenti. Il livello di difficoltà sarà regolabile grazie a suggerimenti e annotazioni personalizzabili nel diario.

Le ambientazioni, realizzate con Unreal Engine 5, trasporteranno il giocatore da biblioteche illuminate dal fuoco in New England alle sabbie rosse dell'Australia, fino a città ultraterrene senza tempo. Il tutto sarà accompagnato da una colonna sonora originale firmata dal compositore Eduardo De La Iglesia, che torna a collaborare con il team dopo il successo del capitolo precedente.

La storia, interamente doppiata, affronta temi profondi come dolore, famiglia e sanità mentale, mantenendo una tensione narrativa che saprà affascinare gli appassionati di enigmi e di universi inquietanti. Con la sua uscita prevista nei negozi a settembre, Call of the Elder Gods: Miskatonic Edition si preannuncia uno dei titoli più attesi per chi ama le atmosfere misteriose e le sfide cerebrali.